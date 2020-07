“El que no me dejó entrar fue Charly” Verónica Ojeda contó su versión del encuentro con Diego, luego de que su entorno la acusara de mentir

Esta tarde, Verónica Ojeda habló con Intrusos, el programa que conduce Jorge Rial y volvió a contar como fue el encuentro con Diego Maradona y su hijo, luego de que el entorno del Diez negara el mismo. El conductor del programa le pidió a Ojeda que comentara como fue ese momento y le preguntó como vio el estado de salud del ex futbolista luego de tantas versiones y los videos del escándalo.

Como ya sabemos, Verónica Ojeda tuvo un encuentro con Diego Armando Maradona la semana antes del día del padre, donde después de mucho tiempo volvió a ver a su hijo Dieguito Junior. Sobre esto, Ojeda le dijo a Rial que fue un momento muy emotivo, donde Diego y su hijo lloraron mucho, luego el pequeño le contó sobre la escuela, sobre sus amigos, su terápia, entre otras cosas.

La frase más sorpresiva de esta visita fue cuando Diego Fernando le pregunta a su papá si estaba vivo, frase,que generó gran revuelo entre el entorno de Maradona y los llevó a decir que esto era una mentira y que Verónica y Diego no se habían visto. La mediática expreso que por pedido de la gente de seguridad del padre de su hijo, no pudo tomar ninguna foto de este momento sino esta persona perdía su trabajo y que además tenía orden de no dejarlos solos.

En referencia al estado de salud de “D1OS” la actual pareja de Mario Baudry dijo que ella estaba muy preocupada, por todos los rumores que giraban en torno a él. Al verlo le preguntó como se sentía y su ex pareja le contestó “Cansado, aburrido, depresivo por todo lo que estamos pasando” (en referencia al encierro por la pandemia). Durante esta visita, ambos acuerdan que Dieguito Fernando visite a su papá el domingo del día del padre, pero ese día cuando Ojeda llega al barrio de su ex no le permiten entrar.

“La seguridad de Diego me dijo que no podía entrar, que Diego estaba durmiendo” expresó la rubia. “El que no me dejó entrar fue Charly” continuó diciendo, según lo expresado por la gente de Maradona ese día (y admite desconocer quien es Charly). Finalmente, al cierre de la entrevista y sobre las acusaciones de quién filtró el video, sin dar nombres pero dejando a ver mucho, Verónica comentó que alguien le había dicho que la persona que filtró el video es una persona que tiene acceso al teléfono de Diego y que guarda todo el contenido en una copia de seguridad.

“Es mujer y es de su sangre” le dijo la mediática al conductor. En reflexión a esto, Rial le consultó si hablaba de Jana Maradona, ya que el astro del futbol, actualmente está enfrentado con sus hijas Dalma y Gianinna y tiene poco contacto con ellas desde hace tiempo. Y la única persona de su sangre que por ahora forma parte de su entorno es Jana Maradona. Sin Embargo, la rubia prefirió no responder ya que no podía revelar su fuente de información en torno a este tema.