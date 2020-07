Ivana Nadal duramente criticada en las redes sociales

Hace varias semanas que Ivana Nadal utiliza su cuenta de Instagram para dar consejos con un contenido espiritual a sus seguidores. En uno de los últimos videos que publicó en Instagram TV, tocó un tema muy delicado para muchas personas, como lo es la pérdida de un hijo. Lo que provocó que las redes exploten. Y luego declaró que habían tergiversado su mensaje.

La viralización del video comienza cuando la conductora sube un video en donde habla de tener empatía con el otro, y en un momento menciona su deseo de que las personas soltaran su pesar ante la pérdida de un ser querido. “Quiero que sueltes todo ese dolor de adentro porque te falleció alguien, puede ser tu hijo, no hace falta que sea alguien más grande puede ser alguien más chico”, expresó en el post.

Este video fue tomado por el usuario de Twitter @polmccarne, quien lo citó con el lema: “‘Se murió mi hijo no hay nada mas doloroso en el mundo’. Ivana Nadal: ‘soltá a ese hijo que se murió’”. Yanina Latorre vió esta publicación y comentó: “Ah bueno! A esta mina no le da posta! Dios mio! Y hace un tik tok de esto…entenderá el calvario que pasa la gente que pierde un hijo! Q VERGUENZA”.

Ah bueno! A esta mina no le da posta! Dios mio! Y hace un tik tok de esto…entendera el calvario q pasa la gente q pierde un hijo! Q VERGUENZA https://t.co/T5yrqgx5mT — Yanina Latorre (@yanilatorre) July 3, 2020

A raíz de esto, Nadal posteó otro video en el que aseguró que “tergiversaron sus palabras” y que “construyeron una campaña de odio hacia lo que quiere compartir”. Latorre volvió a arremeter contra la famosa: “Avisenlé a esta infeliz de Nadal que se dice tergiversar. De ahí para arriba no se pueden analizar las idioteces que dice. Pobre”.

“Las cosas horribles van a seguir pasando en tu vida. Quienes me siguen saben que siempre les digo esto, y quienes no, les doy la bienvenida y les cuento que, por supuesto, las cosas malas pasan. Pero yo aprendí a ver la vida desde un lugar amable y lindo y me ayuda un montón. Quien no quiera, que no vea el video, que no lo comparta, que no me siga. Pero dejemos de dar odio, por favor”, concluyó la conductora.