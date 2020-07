Jimena Barón se reencontró con Marley y hablaron de todo

Anoche, Marley, se reencontró de manera virtual con Jimena Barón. Esto se debe a que todos los domingos el conductor emite por Telefe una versión nueva de su programa “Por el Mundo”, adaptada a los momentos de pandemia. Ahora el programa se llama “Por el Mundo en casa”, donde el papá de Mirko recuerda viejos viajes junto a los famosos y se comunica con ellos para hablar mediante videollamada. Este domingo, pudimos verlo charlar con Jimena Barón con quien recordó su viaje a Indonesia.

Antes de ver las imágenes del viaje que hicieron juntos, acompañados de sus hijos, ambos hablaron un poco del momento actual y el conductor no dudó en preguntar sobre la convivencia de cuarentena con su ex pareja. “Estamos intentando madurar, es un momento único en el mundo, era un lindo regalo para el enano. Estamos sanando muchas cosas y estamos mostrándole otro capítulo como papás” comenzó diciendo Barón.

“¿Arreglaron asperezas?” pregunto Marley, “Bastantes, muchas charlas profundas” le respondió ella. En ese momento de la comunicación, Morrison (hijo de Jimena) apareció en cámara y se sumó al reencuentro con el productor. “Hoy nos peleamos” comentó la actriz, entonces Momo explicó que no había querido entrar a la clase online, por eso había peleado con su mamá. “Lo llevé de la oreja y cuando fui a espirar estaba dándole la espalda a la cámara, por eso peleamos” explicó la mamá de Morrison.

Luego de eso, Mirko Wiebe apareció en vivo y volvió a ver a su amigo después de tanto tiempo. Fue entonces el primer momento de ver videos del viaje, empezando por el momento cuando Mirko y Morrison se conocen en Indonesia. Luego, compartieron en pantalla el momento en que la cantautora, deleitó en Tokio a varias personas con su canción “La Tonta”. En este marco de la conversación Marley le preguntó a Jimena por la “nueva versión” de “La Cobra”, que Daniel Osvaldo había hecho el día que juntos cocinaron ñoquis caseros. “Te gastó un poquito con eso” expresó el conductor.

“Si y lo subí y me gastó todo el país. Pero no me importa, lo subí para eso” contó la actriz. Finalmente, el conductor le pidió que le explicara cómo hacer poses sexys en las fotos para Instagtam y también clases de twerking para darle paso a un nuevo pasatiempo en cuarentena. Sobre las poses, Momo aprovechó para gastar un poco a su mamá e imitó sus movimientos a la perfección. El conductor cerró la entrevista con las imágenes de la visita al templo de los monos y cuando concurrieron al templo de la purificación.