La cuarentena artística de las famosas

Desde que comenzó la cuarentena, las bailarinas están muy activas en las redes sociales. Aprovechan su tiempo libre para aprender cosas nuevas y sumarlo a su largo currículum. En este último tiempo Laurita Fernández y Flor Vigna, publicaron varios videos tocando el piano y cantando.

Hace unos días, Flor posteó un video en Instagram TV donde habla de la cantidad de cursos que se encuentra haciendo durante la pandemia. Uno de ellos, es tomar clases de piano y canto. Anoche subió uno en donde se escucha una interpretación de la famosa canción de Charly García: “Inconsciente Colectivo”. Sobre la que ya se expresó hace unos días en su cuenta.

En relación a esto, Vigna reveló que: “Hay un inconsciente colectivo que nos hace frustrarnos en todo lo que creemos. Hay que encontrarse con lo que uno quiere y animarse”. En el video recomendó hacer meditación para superar esa “creencia limitante que no permite avanzar”.

Laurita Fernández también se sumó a esta ola de nuevos músicos. La co-conductora del Cantando por un Sueño 2020 subió varias historias donde se la puede observar con un look casual, cantando “Oye” de Tini Stoessel y Sebastián Yatra. “Te fuiste y no me pude despedir. Te dije lo que estaba por decirte ya no vuelvas más. Entiendo que ahora estás mejor sin mí”, se la escucha recitando.

Seguramente muchos lo habrán relacionado con su última separación del actor Nicolás Cabré. A pesar de haber sido convocada para el Cantando, después de la ruptura la bailarina se muestra con un perfil muy bajo y no son muchas las apariciones que tiene en público. Lo que sí, está llevando a cabo varios proyectos desde su departamento.