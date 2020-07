La hija del ex guitarrista de la “Bersuit Vergarabat”, Oscar Righi, acusó a su padre por abuso sexual

“Mi nombre era Lucía Righi, mi papá Oscar Righi abusó sexualmente y psicológicamente de mí y de otras mujeres y personas desde que tengo memoria”. Así comienza la denuncia de la hija del ex guitarrista de la “Bersuit Vergarabat” Oscar “Osky” Righi, grupo liderado por Gustavo Cordera, a través de Facebook. Ahora se identifica con el nombre Ume Bôshi.

“Desde que tengo memoria, le temo a la oscuridad. Decía que un hombre de sombras venía a tocarme y hablarme a la noche. No pude dormir en silencio hasta los 11 años”, continúa con el relato la joven. Declara que es víctima de un sistema que protege a pedófilos y a abusadores sexuales. “Solo puedo denunciar por este medio, no necesito probarle a esta ley ridícula todo lo que viví durante 22 años”, manifiesta Bôshi.

Cuenta que sufrió muchos abusos psicológicos. Llegó a padecer ataques de pánico, bulimia e incurrió a conductas autolesivas. A los 16 años pesaba 35 kilos, y en varias oportunidades fue internada por deshidratación. “Pensé que la única forma de que una pareja me ame, era siendo sexy y seductora, anorexica, bulimica y casi muerta”, confiesa la joven.

Asimismo, agregó que: “Cuando esté más preparada contaré con más profundidad mi historia. Por ahora me limito a esto para cuidarme”. Además, aclaró que se encuentra en tratamiento: “Estoy más viva que nunca. Con gente muy hermosa que me está acompañando y una familia que estoy pudiendo ver y me está abrazando mucho”.

Llegando al final de la publicación, aclaró que la intención del post no es arruinarle la vida al músico. “Solo quiero ser justa y clara, para cuidar al entorno. Esta es mi historia, mucho más extensa, pero es por acá. Espero que todas las mujeres y personas abusadas por Oscar Righi puedan decirlo”, señaló Ume y afirmó que conoce a muchas víctimas de Osky con las que se comunicó.