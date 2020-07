La Justicia en llamas: “Mis disculpas si les jodí el negocio”

Hubo un fuerte cruce ente el ex diputado Carlos Molina y el legislador radical Luis Lobo Vergara sobre la eventual reelección del senador nacional, Oscar Castillo. El ex gobernador lidera la línea Celeste en la que se encuentra encolumnado el ex integrante del ENRE y Molina cometió el “error” de cuestionar esa candidatura futura. El caso es que la pelea radical-macrista develó parte de la negociación en la Legislatura de la Reforma del Poder Judicial que llevó los miembros de 3 a 5.

“Cuando se votó la ampliación de la Corte en 2016: el bloque radical quería que se ampliara primero de 3 a 5 miembros y el peronismo unido tenía la mayoría calificada para hacerlo; después el oficialismo para conformar a todos propuso pasar de 3 a 7 miembros, es decir cuatro más” comentó Molina en un extenso escrito donde cruza a los celestes que se molestaron con el macrista que se animó a cuestionar al líder radical y sus pretensiones electorales para 2021.

En cuanto a la famosa reforma judicial, Molina recordó que “eran 2 para el oficialismo peronista (corpaccismo) 1 para la Renovación Peronista que encabezan los hermanos Jalil y el cuarto para la UCR” agregando que “el oficialismo peronista más la renovación tenían los dos tercios para ampliar la Corte” pero “yo me opuse a que fueran 7 miembros y pedí la modificación del despacho en el recinto para que sean solo 5, que fue lo que se votó”.

“La diferencia es que yo pretendo una Justicia independiente, no peronista, radical, del PRO o socialista. Pero la Corte continúa con mayoría de Jueces nombrados por el entonces Frente Cívico y Social. Mis disculpas si les jodí el negocio”, disparó Molina aclarando que “hacer oposición no es tener una Corte adicta”. Añade: “Hacer oposición es controlar al Ejecutivo desde el Legislativo para que no haga abuso del poder y tener una Justicia independiente de los otros Poderes”.

Más allá del cruce político entre Molina y Lobo Vergara las expresiones vienen a echarle más leña al fuego a una justicia catamarqueña que está en llamas luego de que El Aconquija publicara el video de una supuesta coima donde se ve a los jueces Raúl Da Prá y Juan Pablo Morales recibiendo un dinero para direccionar un fallo. No logramos la independencia deseada, o renegamos por la judicialización de la política o renegamos por la politización de la justicia, con soborno incluido.