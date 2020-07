Luciana Salazar mostró la increíble “plaza privada” de Matilda

Luciana Salazar exhibió a su hija disfrutando de una plaza vip que armó para la niña en su casa de Nordelta. Como consecuencia de la cuarentena y la imposibilidad de Matilda de asistir a los espacios verdes del Country privado, la vedette armó un parque propio. En las fotos que publicó en su cuenta de Instagram se la ve a la pequeña alegre con su nuevo rincón de juegos.

En las imágenes se puede apreciar una casita de madera con un tobogán que sale de ella, hamacas, y varios juegos más. “Ella está chocha!! Porque hoy terminamos de armarle su mini plaza y espera ansiosa que termine la cuarentena para poder compartirla y disfrutarla con sus amiguitos”, escribe Salazar en el pie de la foto.

El parque es una buena opción para que la niña disfrute más del verde y no dedique tanto tiempo a estar frente a las pantallas. En Twitter no dejan pasar una y los usuarios expresaron lo afortunada que es la niña. @Josefinachaaves posteó: “Luciana Salazar le regaló a la hija una plaza privada en el patio de la casa para pasar mejor la cuarentena. Quien pudiera!!!”.

La vedette comenzó hace semanas a trabajar en Polémica en el Bar, el ciclo televisivo conducido por Mariano Iudica en América TV, en donde hace diferentes acotaciones sobre la realidad política y económica del país. En una de sus últimas apariciones, se metió en la polémica por el atuendo de Romina Malaspina en el noticiero de Canal 26, y la criticó en el programa radial de Fernanda Iglesias: “A mí lo que me gusta es que podamos demostrar que somos sexys pero que también hay preparación”.

Por último, la panelista aclaró que no conoce a la modelo pero que a pesar de ello considera que debe ser una excelente persona. “Cuando nos pasan esas cosas, nosotras tenemos que decir: ‘Yo me puedo poner eso y mira cómo te muestro que soy sólida y que puedo hablar de cualquier cosa’. Entonces, no te pueden decir nada. Si igual se meten con la vestimenta, ahí sí te están cosificando”, concluyó.