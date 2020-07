Mariana Nannis puede ir presa

En el Run Run del Espectáculo, el ciclo televisivo conducido por Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, en Crónica TV, revelaron la noticia de que Mariana Nannis podría ir presa por la venta de un bien conyugal sin el consentimiento de Claudio Paul Caniggia, quien se encargó de hacer la denuncia por estafa.

“El delito es detenible. La pena va de uno a seis años de prisión en Argentina. Si se llega a acreditar, efectivamente podría ser detenida”, declaró Fernando Burlando, abogado defensor del ex jugador de fútbol. El inmueble que vendió Nannis es un departamento que tenía la pareja en Miami. No obstante, como el divorcio se inició en Argentina, se aplica la ley de acá, no la de Estados Unidos.

“Si Mariana Nannis procedió a la venta del inmueble, es una actitud delictiva. Es parte del haber de la sociedad conyugal, y una persona unipersonalmente no lo puede vender”, manifestó Burlando. Y en defensa de su cliente agregó: “Es más, a Claudio ni se le hubiese ocurrido hacer una maniobra de estas características”. En el día de hoy se presentará por parte de Caniggia, una querella criminal vinculada al delito de calumnias e injurias contra la madre de sus hijos.

Ante la pregunta por parte de Pecoraro sobre si la mamá de Charlotte Caniggia “pensó que eso lo podía hacer y que no le iba a traer consecuencias”, Burlando replicó: “Yo creo que tiene que ver con esa actitud de Mariana de pensar, primero que tal vez tiene la razón, segundo que la situación la domina ella. Cuando las cosas entran en el terreno de la justicia uno ya no dictamina”.

Por último, el letrado explicó que la pareja ya se encuentra divorciada legalmente desde marzo de este año, sólo queda la división de bienes. Asimismo, afirmó que Claudio le ofreció la mitad de los bienes que le corresponden, pero la mediática quiere más. Con respecto a esto, Burlando indicó que: “Mariana Nannis debe llegar a un acuerdo en los próximos días porque las cosas son como la ley dice, no como ella quiere”. Es importante recordar que además de este juicio, entre ambos existen varios más.