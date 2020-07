Morrison Osvaldo incursiona en el mundo de la música

Desde que Jimena Barón y su hijo Morrison están pasando la cuarentena en la casa de Daniel Osvaldo, el hijo de ambos los ha sorprendido con sus habilidades para la música. Hace más de un mes, Jimena compartió videos en las redes de Momo y sus comienzos con el piano. La cantante no pudo contener su emoción y se mostró súper orgullosa de su hijo. En esa ocasión el niño le explicó como su papá le había enseñado que tenía que tocar. Sin dudas, los genes son muy fuertes y el pequeño ha adquirido la parte artística que tienen sus dos padres.

Este fin de semana, Barón compartió nuevas imágenes del progreso de Momo con el piano, mostró su “ayuda memoria” para acordarse de las notas y acordes e interpretó a la perfección algunas canciones para su mamá. Incluso los seguidores de “La cobra” se sorprendieron de las habilidades del niño y le dejaron sus mensajes a Jimena. El domingo, en la aparición de Morrison junto a la actriz en el programa de Marley, el conductor compartió algunas palabras con él y le preguntó si quería ser futbolista como su papá.

El pequeño expresó que le gusta el futbol, pero no para vivir de eso, sino que le gusta jugar a este deporte. Y continuó diciendo que le gustaría ser cantante, pero antes desea hacerse famoso como youtuber. Jimena, se sumó a esta charla diciendo que la sala de ensayos que tiene su ex pareja en su casa de Banfield, es el “refugio” que tienen los tres cuando por momentos ya no soportan la convivencia. “La usamos los tres en distintos momentos del día, pero nadie interrumpe al otro.”

Otro de los ocurrentes momentos de esta familia en cuarentena, que pudimos ver el fin de semana a través de las redes sociales, fue cuando el niño, les pidió a sus papás que le contaran sobre cómo se enteraron que él estaba en la panza de su mamá. “Contá la historia” le pide Barón a Daniel en el video mientras comparten una copa de vino. “4 de julio yo estaba en Chicago, jugando un partido con amigos, con Messi y estábamos ahí y nos enterábamos.” Expresó el futbolista.

“Comimos una semana entera pescado crudo en Perú, hicimos todo lo que no hay que hacer” recordó ella, “Todo lo que no hay que hacer y bueno acá están los resultados” expresó Osvaldo. Mientras los 3 se reían cuando la cámara apuntó a su travieso e inquieto hijo que estaba subiéndose a la mesa donde estaban reunidos.