Tinelli-Valdés ¿Cómo será la separación de bienes?

Después de 8 años de amor entre Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés y a poco más de una semana del anuncio público de su separación, ha llegado el momento de hablar de la división de bienes entre ambos. Sobre esto, fue consultada la abogada en varios programas de televisión la abogada de los famosos Ana Rosenfeld. Qué además fue vecina de la pareja en el mismo edificio durante mucho tiempo. Por lo cuál conoce ambos muchísimo.

Respecto a como continuar el proceso de división de bienes, ya que legalmente la pareja no estaba casada, la abogada comentó: ” En el caso de convivencia, salvo que vos pudieras acreditar una sociedad de hecho, que no creo que sea el caso, lo único que le corresponde a la mujer conviviente (de más de dos años) es lo que se llama compensación económica. Y por supuesto, teniendo en cuenta que tienen un hijo en común, todo lo que tiene que ver con la cuota alimentaria.”

Si bien los dos manejan sus negocios por separado, tanto Marcelo como Guillermina, incursionó en nuevos negocios durante la relación, pero no formarían parte de esta división según expresó Rosenfeld. “La palabra ganancialidad literalmente no existe en la convivencia, gracias que existe la compensación económica, que significa mantener el estándar de vida que surge producto de empobrecimiento que sufre cada uno de los convivientes, cada una de las partes” comentó.

Por todo esto, de lo único que el conductor deberá hacerse responsable es del pago de la cuota de Lorenzo, el hijo de 6 años que tiene junto a la modelo. Si bien ninguno ha hablado de una separación definitiva, pero tampoco de una vuelta, este tema es algo que deberán tener en cuenta. Hace poco se supo que Guillermina ya regresó a vivir en su departamento de soltera, donde vivía antes de formar pareja con el uno de la televisión.

Como ya te contamos en El Aconquija, ayer, Valdés cumplió 43 años y los festejó alejada de Tinelli. Si bien no hubo un saludo oficial por medio de las redes, desconocemos si se saludaron por privado. Pero Marcelo hizo ciertos posteos que hablaban sobre el amor luego de que su ex pareja publicara la foto de su festejo. Si bien no puso a quién iba dirigida la historia, todos sospecharon que era para su ex mujer. Además, tanto el como sus hijos, le dieron me gusta al posteo de la rubia, demostrando que mas allá de la separación el vínculo entre ellos sigue siendo bueno.