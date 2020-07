Video: La precariedad en la que trabajan los “pibes de barrido” de Valle Viejo

Es complicado el trabajo en la calle. Quien hace changas o labura en la construcción lo sabe. En Valle Viejo, por ejemplo, los empleados municipales están prestando servicio sin la indumentaria adecuada y sin las medidas de seguridad mínimas que exige el protocolo. En el video que grabaron los “pibes de barrido”, el cual lo hicieron llegar a ElAconquija.com se nota la precariedad laboral en la que ha caído el municipio chacarero, bajo la nueva administración de Susana Zenteno.

Asimismo, la diferencia de sueldos entre los funcionarios y los empleados es indignante. Se dio el caso de un integrante del gabinete de Zenteno, el cual pidió que no lo molesten en su casa porque él atendía en su oficina de lunes a viernes en la municipalidad. La gente, a veces desesperada, corre a la casa de los funcionarios, no para molestar sino por una situación de emergencia sobre todo si se trata de Acción Social o si tiene que ver con grupos vulnerables de nuestra comunidad (niños, ancianos, adictos y enfermos).

Obviamente que los fines de semana, generalmente, no se trabaja. Pero resulta inconcebible el hecho de que funcionarios les cierren la puerta a su propios vecinos que recurren en busca de ayuda. Vecinos que después los mismos políticos buscan, cuando necesitan renovar sus mandatos. Es la misma historia de siempre y no piensan cambiarlo. Ya que al parecer el hecho de mantenerlos con lo justo de una beca precarizada, les asegura esa fidelidad de vasallo que deben mantener los empleados municipales para poder llevar el pan a sus casas.

La cuestión con la ropa, los elementos de seguridad y hasta incluso la ART es un tema recurrente, y a la vez imprescindible para los trabajadores. Quienes prestan un servicio esencial en nuestra sociedad, sin importar las bajas temperaturas y ahora sin importar la pandemia. Es como si los intendentes no tuvieran conciencia de la importancia de las mínimas condiciones para trabajar dignamente, o la necesidad de contar con una aseguradora por riesgos en el trabajo.

No faltaron ocasiones en las que sucedieron accidentes y los empleados no estaban cubiertos. No es una cuestión ideológica es un deber de la patronal que los fanáticos suelen mezclar con la política. Es inaudito que ante tal despliegue realizado por el COE en materia de prevención, el Gobierno Provincial no se haya percatado de las precarias condiciones laborales -principalmente en materia de salubridad- que tienen los trabajadores de un municipio tan amigo, como lo es el Valle Viejo de Susana Zenteno.