Gestionan para que a Catamarca llegue el tercer pago del IFE

Para ayudar a la población en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el gobierno de la nación sacó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). En un principio solo se iba a pagar una cuota, pero actualmente se está abonando la segunda. Por su parte, el tercer pago solo se hará en las provincias con circulación comunitaria del virus. Por esta razón, el Ejecutivo de Catamarca hará gestiones para que los ciudadanos lo reciban.

Se supone que ya con la confirmación del primer caso el pasado viernes (a la fecha totalizan 7), la provincia está en condiciones de reclamar ese beneficio. El ministro, Martel, reconoció en una entrevista cedida a Radio Valle Viejo que Jalil hará las gestiones administrativas pertinentes ante el gobierno nacional para recuperar esta ayuda económica. El IFE beneficia a un número importante de catamarqueños.

A nivel local se había sentido la decisión presidencial de no pagar más el IFE como un castigo por hacer las cosas bien al margen de que, sin bien no teníamos el virus entre nosotros, la economía estaba parada. Catamarca era la única provincia que no tenía coronavirus perdiendo un millonario aporte de nación. Esta mañana Martel les devolvió la esperanza a muchos catamarqueños.

¿Qué provincias tienen confirmado el pago del IFE?

En un principio, al lanzar el IFE, el gobierno de la nación pensó que el mismo iba a llegar a 3,5 millones de personas. Luego, hubo una gran demanda, y finalmente más de 9 millones recibieron el beneficio. Por esta razón, y por la situación de las provincias, el Ejecutivo decidió recortar el plan. Hasta ahora, solo lo cobrarán los ciudadanos que viven en el AMBA y en Chaco.

La palabra del presidente

“No pensamos que la solución sea mantener el IFE in eternum. Lo que nosotros necesitamos es que cuando el 17 de julio termine esta cuarentena que estamos pasando ahora, fijemos el horizonte y empecemos a trabajar para desarrollar la economía, la producción y el trabajo. Esa es nuestra tarea y eso lo vamos a hacer en cuanto la cuarentena termine”, señaló el presidente, Alberto Fernández.