¿Cómo funciona la oficina virtual de Energía de Catamarca?

Desde el mes de marzo, y por la implementación de la cuarentena obligatoria en todo el país, los diversos organismos estatales se abocaron a mejorar su servicio online. En este contexto, Energía de Catamarca tiene a disposición de todos los usuarios una oficina virtual. En la plataforma se puede imprimir la factura, actualizar los datos personales, entre otros trámites.

Muchas personas se quejaron por que las boletas no llegaban a los domicilios. En este sentido, Energía de Catamarca aclaró: “Si no ha recibido su factura, la ha extraviado o no dispone de ella para realizar su pago, puede imprimir una copia para abonar su deuda. Esto en cualquiera de los lugares de pago habilitados. Este servicio está aprobado para suministros con comprobantes pendientes que no hayan ingresado en procesos de gestión de morosidad”.

A su vez, Energía de Catamarca afirmó que a través de la oficina virtual los usuarios se pueden adherir a la boleta digital. “Es un servicio totalmente gratuito. Una vez activado, periódicamente recibirá un correo electrónico con un enlace para descargar su vale. Recuerde que una vez activado el servicio dejará de recibir su comprobante en papel. En caso de necesitar desactivarlo, podrá realizarlo sin perjuicio alguno, volviendo a recibir su factura dependiendo de la fecha de emisión”.

Además, afirmaron que se puede actualizar o completar los datos que Energía de Catamarca posee del suministro. Esto permite que la empresa le brinde una mejor atención comercial. Para poder acceder a la oficina virtual tiene que entrar a este link. Ahí se le solicitará que ingrese el número de medidor y el de la factura. Estos datos se encuentran en la parte superior derecha de la boleta.

Energía de Catamarca impulsa el uso de su aplicación

Además de su oficina virtual que está en su página web, Energía de Catamarca tiene su propia aplicación para teléfonos inteligentes. La misma está disponible para dispositivos con sistema operativo Android. En esta app, el usuario puede consultar los consumos del último mes, las diversas facturas y tiene disponible los números para hacer un reclamo en caso de un corte de luz.