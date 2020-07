Continúan las polémicas en torno al Cantando por un Sueño

Hace una semana se conoció que este año volverá el Cantando por un Sueño a la pantalla de Canal Trece. Una decisión que tomó la productora LaFlia, debido a la dificultad de llevar a cabo el Bailando 2020 por los protocolos de seguridad e higiene para prevenir el Covid 19. Ángel De Brito, quien será el conductor del certamen junto a Laurita Fernández, hizo pública la lista de participantes.

Hasta ahora, los confirmados son Lucas Spadafora, quien cantará junto a Lola Latorre; Carmen Barbieri; Floppy Tesouro; Sofi Morandi; Romina Malaspina; Georgina Barbarossa; Flor Torrente; Lizardo Ponce y Miguel Ángel Rodriguez. A su vez, Karina “La Princesita” será integrante del jurado. Se especula que el reality comenzará en agosto, aunque no hay ninguna fecha segura aún. No obstante, los invitados ya empiezan a formar parte de la polémica.

Romina Malaspina, la conductora del noticiero de Canal 9, se convirtió en tendencia hace unas semanas por usar un top con transparencias durante su conducción, lo que generó diferentes opiniones en las redes sociales. En su participación en Los Ángeles de la Mañana, tuvo un cruce con Karina Iavícoli, quien se mostró en desacuerdo con la vestimenta utilizada por la ex Gran Hermano.

“Para vos, Karina. Confirmada Romina Malaspina para el Cantando 2020“, dijo Ángel De Brito en Los Ángeles de la Mañana. Al enterarse de la noticia, Iavícoli reaccionó inmediatamente: “Es que ese es su lugar, para mí es donde tiene que estar”. Y agregó: “Me encanta porque me parece que ahí es donde ella puede demostrar sus dotes. Ahí me parece perfecto, no en el noticiero”.

Otro de los confirmados fue el influencer Lizardo Ponce, quien ayer en su cuenta de Twitter confirmó que ya tenía compañera para el certamen y “es una bomba”. Asimismo, se mostró muy emocionado en la red social: “Recién termino mi primer ensayo del #Cantando2020. Estoy muy contento y muy muy nervioso! Gracias @AngeldebritoOk @cuervotinelli @elchatoprada @hoppefede!! Vamos a darlo todoooo!