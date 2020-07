¡Diosa total! Cande Tinelli apuesta a un nuevo cambio de look

Cande Tinelli es una de las jóvenes que más la rompe en redes con sus looks. Ella y su hermana Juana, suelen ser grandes influencers dentro del mundo de la moda. Hace no mucho, Lelé había apostado por un flequillo rubio, pero dicho por ella misma los looks no suelen durarle mucho. Por eso, había consultado con sus fanáticos a través de una encuesta de Instagram la posibilidad de “desaparecer” esta imagen surgida a comienzos de la cuarentena.

En el día de ayer, Cande subió a sus historias el paso a paso de cómo fue su cambio luego de comprar 4 tinturas distintas para volver al morocho. Hasta contó una cómica anécdota que vivió en el supermercado durante las compras cuando quería llevarse un libro pero los empleados del lugar no encontraban el código y todas las personas que estaban comprando se enteraron que estaba ahí llevándose el libro. Situación que la puso un poco nerviosa (porque como sabemos es muy tímida) “Transpiraba por abajo del barbijo” se rió mientras contaba.

“Y bueno, acá, volando el flequillo rubio porque creo que ya somos muchas con el flequillo rubio. No sé que estoy haciendo espero que me quede bien es lo único que deseo.” Comentó respecto a su cambio de pelo. En estos días se ha mantenido muy en contacto con sus fanáticos, sobre todo para compartir experiencias respecto a las vivencias de cuarentena. Y no dudó en pedirle a sus fans que si necesitaban hablar le escribieran, ya que este es un momento donde todos tenemos que apoyarnos.

Además del aislamiento, Cande está pasando por otro momento especial. Se acaba de separar de su novio Federico Giuliani. Esto, lo dio a entender también por medio de esta charla con sus seguidores cuando le preguntaron: “¿Seguís de novia? ¿Cómo llevan la cuarentena?” a lo que Lelé respondió: “De novia conmigo misma” “Y la cuarentena la llevamos así” junto a un video de ella jugando en los sillones de la casa con su hermano menor Lorenzo Tinelli.

Para mostrarle a los fanáticos como había sido el resultado del cambio en su color de pelo, la cantante posteó en su perfil de Instagram una foto con la frase: “Volvió para quedarse perris” posando con una remera negra y lentes de sol. Su nuevo look tuvo gran aceptación, su foto acumuló 100 mil me gusta y muchísimos comentarios positivos respecto a su actual aspecto. Entre las respuestas de la publicación, se encontraba la de Mimí Alvarado, novia del primo de Marcelo Tinelli “El Tirri”, que le dio su visto bueno al morocho de Cande.