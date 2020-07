El emotivo regalo de Ricky Montaner para Stefi Roitman

El 18 de julio Stefi Roitman cumple 26 años. Ricky Montaner, su actual novio, le llevó de regalo a su hermana Chantal para que puedan abrazarse ese día. La modelo de 47 Street se encuentra haciendo la cuarentena en la casa de los Montaner en Miami, Estados Unidos, por lo que hacía aproximadamente cuatro meses que no veía a su hermana, ni a ningún otro miembro de la familia.

La actriz publicó en su perfil de Instagram un video en el que se ve su reacción al ver a Chantal. Emoción, sorpresa y lágrimas fue lo primero que demostró al abrir los ojos y encontarse con su hermana parada frente a ella. No podía creer lo que veía. Luego de unos segundos logró corresponder el abrazo de “Chanu”.

“Hace unos 4 meses atrás él dijo: ‘Yo no sembré para cosechar una mujer así’. Pero déjenme decirles algo. Y creo que él todavía no se dio cuenta, o no lo sabe, o tal vez lo sospecha… él es merecedor de todo lo bueno de este planeta”, manifestó Roitman en su post en agradecimiento al miembro de Mau y Ricky, el dúo musical que integra junto a su hermano.

“Mi amor.. no te das idea lo feliz que me hiciste. Mi hermana es mi persona favorita. Es la representación de mi familia y de mis amigas que están lejos”, continuó en la publicación. Chantal también compartió una foto con el epígrafe: “Soñé que me encontraba con mi hermana, nos abrazábamos y éramos demasiado felices…”.

La actriz argentina tuvo una convivencia “obligada” con el hijo de Ricardo Montaner, debido a que la pandemia la sorprendió estando en Miami y ya no pudo volver a la Argentina. La pareja ocultó el romance durante varios meses. Finalmente confirmaron su amor en el casamiento de Evaluna, la hermana menor de Ricky, quien contrajo matrimonio con el cantante Camilo el 8 de febrero de este mismo año.