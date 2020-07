¡Firmaron la paz! Señorita Bimbo habló con Yanina Latorre

Luego de la polémica que se desato con la visita de Lola Latorre en PH, donde declaró que estaba dolida con su papá Diego Latorre, por la infidelidad a su mamá y expresar que Diego le había roto el corazón. La hija mayor de Latorre fue atacada en el programa radial “Furia bebé” que conduce Bimbo Godoy junto a Malena Pichot. En el ciclo, ambas se burlaron de la hija de Yanina y tuvieron duras palabras hacia ella. Motivo por el cual Yanina Latorre, se enfureció y salió a defender a su hija.

En ese momento, no solo se enfrentó y arremetió en las redes contra las conductoras de Furia Bebé, sino que en el programa de Ángel de Brito, donde participa como panelista, la periodista tuvo un fuerte cruce con Julia Mengolini, directora de la radio donde trabajan Bimbo Godoy y Malena Pichot. Mengolini intentó justificar las burlas y Yanina las catalogó de “feministas selectivas” y hasta la trató de resentida.

Por su parte, Lola Latorre, que maneja un perfil mucho más tranquilo que el de su mamá expresó en un móvil de LAM que no le importaba lo que pensaran de ella. Y comentó que actualmente la relación con su padre está mucho mejor pero que le costó perdonarlo ya que es muy orgullosa. Ya pasado un cierto tiempo de lo ocurrido, Bimbo Godoy se comunicó por privado con Yanina Latorre y le pidió disculpas por lo sucedido.

“Quería pedirte perdón. Pedirles perdón. Honestas y sinceras disculpas. La verdad es que uno se equivoca. A veces, haciendo un programa donde hacemos humor, que es un delirio. Y la verdad es que no me estaba riendo de Lola. Ni siquiera de vos. Nos reímos de conceptos, de cosas y haciendo humor uno a veces pistea y se equivoca. Y entendí tu molestia… Y a mí no me gusta lastimar a nadie.” comenzó explicando Señorita Bimbo.

“Te pido perdón, les pido perdón. Lamento haberles ocasionado unos malos días, o hacerlas sentir mal. No tiene nada que ver pensar distinto en cosas o tener diferentes posturas con ofender a otra. Y también una aprende. Soy una vieja de 40 años que siempre tengo que aprender. Tendré más cuidado con lo que digo. Perdón,abrazos a todes.” finalizó diciendo la humorista.

Yanina, hizo públicos estos audios en el programa de Ángel de Brito y comento que le había parecido un “re lindo gesto” por parte de ella. Según la panelista, la conversación entre ambas fue sentida. “Me contó una parte de su vida que yo desconocía. A ella le pasó algo parecido a lo que pasó con Lola y Diego y me dijo que en el fondo ella cree que proyectó y se quejó de ella misma, porque ella vive algo parecido. Que por eso le dolió más.”sentenció Latorre.