Flor Vigna protagonizó un video en ropa interior

No quedan dudas de lo buena bailarina que es Flor Vigna y de lo activa que se encuentra en las redes sociales desde que comenzó la cuarentena. “Dancing with PERCHERO”, es el epígrafe que acompaña al video que subió a su cuenta de Instagram, donde se la puede ver bailando en remera, bombacha y medias largas de color amarillo, en el living de su departamento agarrada de un perchero.

“Super talentosa”. “Lo bien que bailan vos y tu perchero”. “Vigna no te calmes nunca”. “El nuevo ritmo al bailando 2020, perchero dance”. Fueron algunos de los cientos comentarios que le dejaron en el post a la influencer que ya cuenta con más de 5 millones de seguidores en la red social.

Minutos más tarde de publicar el video, subió una historia en donde reveló una pista para que los fans, que aún no lo habían notado, se percaten de la cantidad de veces que practicó el video. “Hay un detalle que indica cuántas veces la grabé, ¿alguno se dió cuenta?”, escribió en su “Story”.

La campeona del Bailando por un Sueño en 2016, ya lleva un largo currículum y trayectoria. Bailarina, actriz, influencer, conductora, modelo, y próximamente pianista y cantante. En los últimos días circuló un video en el que cuenta que fue llamada para el Cantando por un Sueño 2020. “Me ofrecieron (estar en el certamen) y todavía no contesté, porque tengo otros proyectos en mi cabeza”, declaró Vigna.

“Me quiero tener fe para otros proyectos. Hay momentos en mi vida en los que re creo en mí y digo ‘sí me la voy a re jugar por esto’. Y por otros momentos digo ‘tengo miedo’. Pero bueno creo que nos pasa a todos eso. Y quiero jugarmelá por algo que estoy pensando hace mucho, y más allá de eso tengo también un laburo de actriz que es lo que más me gusta”, concluyó la ex participante de Combate.