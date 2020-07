Guillermina Valdés tiene un nuevo pretendiente ¿Surgirá el amor?

Guillermina Valdés, acaba de cumplir 43 años, en medio de un festejo de cumpleaños en cuarentena, la modelo aprovechó el festejo para pedir sobre todo por la humanidad y para que se termine esta difícil situación por la que estamos pasando. ¿Habrá pedido por un nuevo amor? En el programa de Fantino a la Tarde, la periodista Marcela Tauro brindó detalles de un admirador que estaría interesado en la recientemente separada, Guillermina Valdés.

Tauro, explicó en el programa que aparentemente una figura ligada a la política tendría gran interés en Guillermina. “Hay un tercero que la sigue a ella por las redes… Es político y le pone me gusta a las cosas que sube” expresó Marcela. “Mi intuición es que ella no va a volver con Marcelo. De todos modos, si saliera con un político, tendría que tener perfil bajo porque sino ella no va a brillar nunca” sentenció diciendo.

Al parecer el político suele darle me gusta a las mujeres del espectáculo (explicó Tauro) y Fantino conductor del programa sumó diciendo “Le gustan las famosas a este político. Tiene facha.” Si bien no se reveló el nombre de la persona interesada en la empresaria, se trataría de un político porteño. Luis Ventura había contado días antes que a Marcelo a raíz de esta soltería ya hay al menos 3 mujeres que estarían siguiéndolo. ¿Se darán una nueva oportunidad o continuarán sus vidas por caminos diferentes?

Por el momento ninguno de los protagonistas de esta historia ha indicado una posible vuelta de la pareja ni tampoco que estén viendo a otras personas. Inclusive vimos posteos de Marcelo en el día del cumpleaños de Guillermina con sugerentes mensajes de amor que más de uno sostiene van dirigidos para la madre de Lorenzo. Si bien el conductor no saludó en las redes a su ex pareja, si le dio me gusta a la foto que ella subió en su cuenta personal.

La separación entre ambos se produjo hace casi una semana, por medio de un post de Tinelli en sus historias. Pero los rumores de crisis en la pareja vienen desde hace meses. Ángel de Brito comentó en su momento que en mayo Guillermina habría dejado de usar el anillo de compromiso, que la cuarentena fue lo que logró terminar con la relación y también que la empresaria no saludó al padre de su hijo el domino del día del padre.