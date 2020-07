Lali Espósito agradeció a sus fans

Durante la cuarentena, Lali Espósito, que aún se encontraba en Argentina, lanzó “Lo que tengo yo”, un adelanto de lo que será su cuarto disco, del que todavía no hay fecha de lanzamiento. En una entrevista con Ángel De Brito contó que en un principio esta canción quedó fuera del álbum. Sin embargo, un día tuvo el “tema pegado todo el día”, por lo que decidió utilizarla.

Desde su departamento en Madrid, la actriz subió historias agradeciendo a sus seguidores por lo que “están haciendo con la canción y con el video”, que ya es un hit de cuarentena en nuestro país. “El amor que le están dando a ‘Lo que tengo yo’ es increíble. Está número uno en un montón de radios de Argentina, número 1 en un montón de charts”, manifestó en Instagram.

Hace unos días, la cuenta de Instagram de los 40 principales de Argentina, posteó un video de la ex actriz de Cris Morena. “¡Segunda semana consecutiva en el PUESTO 1! ‘Lo que tengo yo’ #LQTY de @lalioficial se vuelve a quedar con la cima de nuestro chart #Del40Al1”, fue el epígrafe que aparece para acompañar la publicación.

Me emociona que una cancion como #LQTY este creciendo asiiiii! Si parar! En los charts y las radios … Cancion sola ,hecha y lanzada en cuarentena y que forma parte de mi 4to disco…GRACIAS AMORES POR ACOMPAÑARME SIEMPRE 🤩 — Lali (@lalioficial) July 6, 2020

“Es muy especial para mí. Es parte de lo que es el sonido del cuarto disco. En vísperas de este cuarto álbum no doy nada por hecho, todo me sorprende, todo me sigue ilusionando. Así que muchas muchas muchas gracias”, reflexionó en sus “Stories”. Y concluyó: “Mucha fuerza y amor a todos en Argentina y en tantos otros lados que siguen ahí bancando como pueden en casa”.

Por otra parte, Lali también hizo uso de su cuenta de Twitter para expresar su emoción y gratitud. “Me emociona que una canción como #LQTY esté creciendo asiiiii! Sin parar! En los charts y las radios … Canción sola, hecha y lanzada en cuarentena y que forma parte de mi 4to disco…Gracias amores por acompañarme siempre”, se puede leer en la red social. Post que contó con más de 12 millones de me gustas.