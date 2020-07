¿Lali Espósito confesó el nombre de su personaje?

Lali Espósito nunca se toma un descanso, ni siquiera en cuarentena. El pasado mes de junio, voló a desde Buenos Aires a Madrid en un vuelo destinado exclusivamente a personas que necesitan ir al otro continente a trabajar. Hace cuatro días posteó una foto en su cuenta de Instagram, en donde se la ve afuera de su camarín. “Se volvió al ruedo….y QUÉ manera de rodar”, escribió para acompañar la imagen.

Lo cierto es que la ex Casi Ángeles se encuentra grabando el Sky Rojo, una serie dirigida por Alex Pina y Esther Martínez, los creadores de la Casa de Papel y Vis a Vis, para Netflix España. La cantante será la protagonista junto con la actriz Verónica Sánchez y Yany Prado. Será un thriller de acción que narrará la historia de tres prostitutas que escapan del lugar donde trabajaban, tras herir a su proxeneta.

En el día de ayer, se generó una controversia en Instagram luego de que los fans se percataron de que el cartel que aparece en el camarín de Lali sólo lleva su nombre de pila. Y por el contrario, el de su compañero de rodaje Miguel Ángel Silvestre, tiene el nombre de su personaje en la serie, “Moises”. Lo que generó que las Laliters cuestionen a la actriz.

“Ustedes creen que es una jugarreta mía, como que yo me hago la misteriosa. Y o sea cero, yo no me armo los carteles del camarín, los armó la producción”, declaró Espósito. Y agregó: “Es más si quieren les digo el nombre de mi personaje. Chicos mi personaje se llama…”, y en el momento en que lo iba a revelar cubre el micrófono del celular para que sea incomprensible lo que dijo.

Entre risas continuó: “Ay perdón me gustan mucho estas cosas. Fuera de chiste, yo no tengo nada que ver con mi cartel, yo llegué y decía Lali, casualidad que justo no tenía el nombre de mi personaje. No sé por qué el de Miguel Ángel Silvestre sí y el mío no. Será que todavía tiene que ser un misterio”. Así concluyó la actriz dejando un misterio en torno al nombre de su personaje en la tan esperada serie.