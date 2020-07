Nicole Neumann organizó un cumpleaños diferente para Sienna

Nicole Neumann no deja de formar parte de la polémica. Menos aún cuando se trata de sus hijas. La guerra con su ex, Fabián Cubero, y su actual pareja, Mica Viciconte, continúa con un problema nuevo día tras día. La última se llevó a cabo la semana pasada, después de que el exfutbolista la denunciara por no entregarle a sus hijas Indiana, Allegra y Sienna en tiempo y forma.

Para no quedarse atrás y justificar sus actos, la modelo “echó más leña al fuego”. Le envió un mensaje a Karina Iavícoli, panelista en Los Ángeles de la Mañana, declarando que: “Les depilaron las piernas a mis hijas de nueve y cinco años. Mi hija de cinco años le pidió (a Mica) que se bañe y que se cambie la ropa, y M.V. le gritó: ‘No tengo 12 años para que vos me digas lo que tengo que hacer. No me toques’”.

No obstante, dejando la polémica de lado, la panelista de Nosotros a la Mañana le organizó un cumpleaños muy original a su hija más pequeña, Sienna, para que disfrute su día a pesar de la cuarentena. Y estuvo en todos los detalles para festejar junto a sus tres niñas: pijamada, merienda e inflables.

“Y acá estamos, cumple diferente para Sienna, me encantaría postearnos a las 4 juntas festejando el cumple de Chuni pero es lo que hay”, escribió Neumann en su posteo, aprovechando la ocasión para tirarle un palito a Cubero. Y agregó: “La pasamos super juntas, con risas, juegos y cosas ricas para comer!!!!! No quería dejar de agradecer a todos los que ayudaron a que Sienni tenga un super cumple a pesar de la cuarentena, a pesar de un pandemia y todo lo que eso arrastra”.

Más temprano ese día, Nicole publicó una foto con la cumpleañera cuando era bebé y le dedicó: “9 Meses en mi vientre, 4 años de colecho…..a diferencia de tus hermanas, queriendo disfrutar de mi ‘ultimo bebe’!! ?? jaja, siempre con esa dulce sonrisa y tus ocurrencias casi adultas. Hoy cumplis 6 años …..y seguis siendo “la bebita de mama”.