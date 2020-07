Oriana Sabatini y Paulo Dybala comparten todo

Oriana Sabatini y Paulo Dybala conviven en Italia hace más de un año debido a que el joven futbolista juega para la Juventus. Los influencers atravesaron la pandemia juntos, cumpliendo con el aislamiento en su departamento, luego de que ambos den positivo en el test de Covid 19. Son una de las parejas que siguen juntas a pesar del encierro. Y son tan unidos que hasta comparten el mismo usuario de Tik Tok.

En la cuenta que tiene casi 700.000 seguidores, publican videos divertidos cumpliendo challenges, junto a su cachorro o bailando. Hay algunos de Oriana sola, pero los fans prefieren que estén juntos. En la red social se los puede encontrar como “We The First”, un usuario verificado con la foto de ellos dos.

Uno de los videos más likeados es uno junto a su perro cuando aún era muy cachorro. Las imágenes lograron que todos se derritan de amor y ternura. Un seguidor comentó: “No sé si ser Dybala para estar con Oriana y el perro, el perro para estar con Dybala y Oriana, u Oriana para estar con Dybala y el perro”.

La cantante es muy buena bailarina y no le cuesta seguir una coreografía. Sin embargo, Dybala no tiene la misma facilidad. En una de las publicaciones se los puede observar a los dos haciendo el baile que ahora está muy vigente en las redes sociales, con la canción “Laxed Siren Beat”.

Otros famosos también se encuentran muy activos en Tik Tok. Entre ellos, Lali Espósito, quien cuenta con casi 3 millones de seguidores. La ex Casi Ángles sube unos videos muy divertidos con su impronta humorística que siempre la distinguió.