¿Otro fraude en Bake Off?

En Hay Que Ver, el ciclo televisivo de Canal 9 que cuenta con la conducción de Denise Dumas y José María Listorti, exhibieron un video que podría comprometer a Damián Pier, el ganador de Bake Off. Luego de la descalificación de Samanta Casais por descubrirse que tenía antecedentes como pastelera, razón por lo que no podía participar en la competencia que condujo Paula Chaves, ahora pareciera que Pier también mintió.

En el video que mostraron, se lo ve al rosarino en Cocinando Ideas, el programa de la pastelera Eileen Schmidt. “Damián fue alumno mío en mis talleres de pastelería y panadería para aficionados. Es un placer que ahora sea mi ayudante, mi asistente. Así que hoy me va a ayudar él a mí”, anunció la conductora al presentarlo. Luego la respuesta de Damián fue por demás sugerente: “Gracias por invitarme de nuevo”.

Más tarde fue Agustina Gus, su compañera en el certamen, quien salió en su defensa. La ex participante de Bake Off declaró que el programa de Schmidt se llevó a cabo en Noviembre, posterior al rodaje del reality. Y agregó, que Pier habría consultado con el canal antes de asistir, y el mismo se lo permitió. No obstante, continúan habiendo muchas preguntas inconclusas.

Damian: samanta es una mentirosa, estudio, salió en la tv y tenía un emprendimiento



Also Damian: pic.twitter.com/s3JlwWAoIO — Te con Clona (@ariii_alejandro) July 6, 2020

Lo llamativo es que el campeón del concurso dijo: “Gracias de nuevo por invitarme”, lo que da a entender que ya asistió a ese programa. La pregunta es cuándo, si antes o después del ciclo conducido por Paula Chaves. Asimismo, Eileen Schmidt mencionó que él había tomado clases de pastelería con ella, lo que también podría comprometerlo.

Habrá que esperar el comunicado de Turner producciones, la productora del certamen. Por lo pronto, Damián es el ganador y así lo demostró el domingo en el vivo de Instagram junto a Lizardo Ponce. Allí se lo vió festejando su triunfo con un champagne y una gelatina. Esta última de manera irónica por los problemas que presentó a lo largo de los desafíos para gelificar los postres.