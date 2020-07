¡Polémica! Floppy Tesouro opinó sobre la pelea entre Pampita y Mariana Brey

Floppy Tesouro salió a bancar a Pampita después de su fuerte pelea mediática con Mariana Brey que ha dado que hablar todos estos días en el mundo del espectáculo. La bailarina, brindó una entrevista en “Mitre Live” a Juan Etchegoyen y no dudó en apoyar a la modelo sobre el problema con la panelista de LAM. Además recordó un viejo conflicto que tuvo con Mariana Brey, motivo por el cual su pensamiento respecto a la periodista coincide con el de Carolina.

“Caro no es de pelear ni de confrontar. Es medio como yo. Le pasan las cosas pero podes contestar políticamente correcta. Pero hay cosas que te tocan fibras personales que no te empieza a dar lo mismo con el correr del tiempo“, comenzó diciendo Tesouro. “Si a vos te gusta como canto, como bailo y como actúo perfecto, pero si no es así lo podes decir porque es tu opinión. Pero cuando te tocan fibras personales es distinto, por eso entiendo que haya reaccionado de esa forma” continuó la actriz.

“Lo que me pasa a mí es que cuando son problemas que yo puedo estar de un lado o del otro y no te tocan a vos, por ahí te tocan de cerca porque yo a Caro la quiero. Tenemos onda y hablamos de lo laboral y lo personal. Y hablamos mucho. Me pasa que la entiendo porque yo soy igual cuando me pasan los problemas. A veces me atacan y trato de no confrontar.” “A mí me pasó lo que le pasó a ella, algo muy parecido pero no con la misma anécdota. Tuve algún encontronazo con Mariana donde había inventado alguna cosa que no era cierta y a mí me dolió mucho. Y ahí si reaccioné. No está bueno que se digan cosas que no son” le comentó Florencia a Etcheoyen.

Muy pronto veremos un gran regreso artístico de la mamá de Moorea cuando se sume a la pantalla chica en el Cantando por un Sueño, programa del que ya participó en ediciones anteriores y demostró grandes habilidades para el canto. Incluso, aportó muchas ideas en sus presentaciones no solo desde la voz sino también desde lo que se ve en la puesta en escena. Florencia integra el grupo de los confirmados donde también nos encontramos con artistas como: Lola Latorre, Karina Jelinek, Lizardo Ponce, Carmen Barbieri, Adabel Guerrero, entre otros.

En un ángulo distinto, la mamá de Moorea, se sumó a hablar del ciberacoso (luego de que Nati Jota escrachara públicamente el acoso de un fanático) y se quebró al recordar su experiencia con un admirador. La ex bailarina de ShowMatch, contó que esta persona le enviaba regalos cuando ella participaba del programa de Marcelo Tinelli, en un comienzo los recibía hasta que los presentes se volvieron obscenos. La situación se volvió más grave cuando ante su rechazo esta persona comenzó a seguirla camino a su casa después del trabajo y hasta le enviaba mensajes donde le describía el recorrido que estaba realizando en su auto.