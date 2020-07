Sigue la novela mediática entre Pampita y Mariana Brey

Desde hace días podemos observar el persistente cruce entre Pampita y Mariana Brey. El último capítulo de esta novela mediática se produjo ayer, cuando Carolina habló en el móvil de Los Ángeles de la Mañana sobre diversos temas y nuevamente se refirió a la panelista del ciclo. Recordemos que esta pelea comenzó con un simple comentario de Brey sobre la relación de Pico Mónaco y Ardohain, que hasta parecía inofensivo pero desató toda la furia de la modelo.

La situación alcanzó altos niveles de tensión cuando desde la cuenta de Twitter de Pampita se publicó un tuit que decía: “No te metas conmigo porque sé lo que le hiciste a tu hijo.” Rápidamente la modelo Salió a aclarar que su cuenta había sido hackeada y que esas declaraciones no era suyas. Pero Brey no creyó en su palabra. Por esto, informó en el programa que conduce Ángel de Brito que estaba siendo asesorada por un abogado y que Pampita tendría que demostrar que realmente la cuenta había sido hackeada.

Caso contrario, tomaría medidas judiciales contra la conductora. En la entrevista de ayer, no solo el móvil de LAM se encontraba esperando a Pampita, sino también diversos medios, que ante la consulta sobre este tema la modelo respondió: “Sigue hablando de mí, vemos, ¿no? No le demos más lugar a esta chica les pido por favor, ya está. Me parece que va a seguir toda la semana colgándose, ya está.” Ante estos dichos, Brey prefirió no hacer declaraciones muy contundentes, pero solo dijo que ella la acusaba de hablar de su persona y quién estaba paseándose por todos los programas con este tema era Pampita.

Respecto al hackeo y en referencia a una posible demanda, la modelo expresó: “Que haga lo que quiera, como siempre hace.” Varias teorías son las que giran en torno a este tema, muchas figuras del espectáculo se han hecho eco de la situación, como es el caso de Amalia Granata, que brindó un nuevo punto de vista. Para la diputada y periodista, Pampita está utilizando esta situación para promocionar la vuelta de su programa Pampita Online, que comenzó hace una semana. Yanina Latorre, expuso en el programa donde es colega de Brey este comentario y abrieron debate a una nueva idea.

Pampita Online hizo su vuelta a la televisión luego de 3 meses fuera del aire con el comienzo del aislamiento social. El regreso se produjo en pleno pico en el país por el coronavirus, pero en su momento la esposa de Roberto García Moritán expresaba que no podían estar un año entero sin trabajar ya que el programa era la fuente económica de mucha gente. ¿Será todo esto una puesta para promocionar el programa? ¿O realmente las declaraciones de Mariana Brey tocaron algún punto sensible de Ardohain?