¿Cómo hizo Jesica Cirio para no contagiarse Covid 19?

En el último mes se especuló mucho acerca de la relación de Jesica Cirio y Martín Insaurralde, quien dió positivo en el test de Covid 19, pero ya le dieron el alta. La cuestión principal fue: si viven juntos, ¿cómo hizo la conductora para no contagiarse? En el programa de Pampita Online, la panelista Pauli Demaría se lo consultó: “Cuando Martín se empezó a sentir mal y se hizo el test ya tenía coronavirus, pero vos no tuviste. ¿Qué pasó? Porque en teoría tendrías que haber estado contagiada también, ¿o puede pasar que no? “.

La pregunta tomó un poco de sorpresa a la instructora de zumba, pero no dudó en responderle. “Hay muchísimas parejas y familias en las que hubo un positivo y el resto negativo. Hay familias de cuatro o cinco integrantes que se contagian dos y el resto no”, manifestó Cirio. Y agregó: “Estuve en contacto con él, duermo con él, le hice masajes durante una hora el día que estaba mal del pecho, traté de hacer todo para que respire mejor”.

La conductora del ciclo televisivo, aprovechó la temática y la interrogó: ¿Fue una semana de besos, chaparon, o fue una semana en la que él andaba muy ocupado y bueno justo esa semana no hubo tantos besos? Porque se supone que con la saliva te contagiás”. La modelo enseguida la interrumpió y le dijo que sí, y se justificó: “No sólo besos a mí sino también a Chloe (la hija de la pareja), que estuvo en la cama con nosotros un montón de tiempo”.

Pampita, en tono irónico y desconfiando del testimonio de la conductora del Morfi, la indagó: “¿Pero ustedes qué tienen el sistema inmunológico más fuerte?”. Claramente Cirio le replicó que no tiene la respuesta a eso. Por lo que otra de las panelistas concluyó que quizás Insaurralde estaba más vulnerable a contagiarse. En 2011 al político le diagnosticaron un seminoma, una clase de cáncer de testículo, del cual luego de una intervención quirúrgica logró vencer a la enfermedad.

Ante la pregunta de si se volverá a realizar el exámen para saber si fue asintomática, Jesica afirmó que por ahora no porque el protocolo no lo indica. Sin embargo, no descarta que en un futuro se haga un análisis de sangre para saber si tiene los anticuerpos. Cabe destacar que esta no fue la única pareja en la que ocurrió esto. La abogada Mariana Gallego dió positivo en el test de Covid 19, y su marido el letrado Mauricio D’Alessandro no.