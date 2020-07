Confirmado: Charlotte Caniggia plantó a Pampita

La semana pasada, en Pampita Online, el ciclo televisivo que conduce la modelo, enfrentaron a Charlotte Caniggia, quien comenzaba como panelista en el programa, y Yanina Latorre, tras una pregunta de la conductora. La hija de Mariana Nannis se sintió expuesta por la producción, y luego de varias especulaciones que se mantuvieron durante los últimos días, decidió abandonar el ciclo. Así lo comunicó Andrea Taboada en Los ángeles de la mañana.

La panelista de Ángel De Brito, afirmó que se contactó con el representante de Charlotte, quién le dijo que “tiene la mejor con la producción de Pampita, y la mejor con Yanina Latorre”. A su vez, confirmó que no son claros los motivos por los que la mediática abandonó el programa, pero que “fue una decisión de ella que coincide con la discusión que tuvo con Yanina“. Esta última confirmó que a Caniggia la habría ido a buscar el auto para llevarla al ciclo televisivo, pero ella no dejó plantado.

Todo comenzó cuando Pampita le pregunto a la panelista de LAM “¿qué consejo le daría a Charlotte como panelista”. A lo que Latorre respondió que ninguno porque no la ve en ese rol, “¿De qué va a hablar?”. La integrante de Yanardo, manifiesta que ella “nunca se enteró que la modelo estaba en el programa, porque nunca habló” mientras ella estaba en el móvil. Ni tampoco la ex participante del Bailando por un Sueño sabía que Yanina iba a dar una nota en vivo.

Hoy por segunda vez #CharlotteCaniggia plantó a #Pampita. Esta muy enojada por el tema @yanilatorre. Tenía que concurrir a la grabación, arregló dos veces por semana, pero los volvió a dejar de garpe.

Dato: La querían desde el principio a Sofía Bonelli pero no lograron. https://t.co/4OoMRkvIjU pic.twitter.com/lFHF7mgsdf — LÍOPECORARO (@liopecoraro) July 7, 2020

En una nota que transmitieron en el programa de Ángel, Pampita declaró que “le encanta Charlotte como panelista” pero que es algo que tiene que decidirlo ella. “Acá tiene las puertas abiertas, así que la estamos esperando, si de verdad tiene ganas de aprender algo nuevo. Este es un lugar donde no hay tanta presión, y donde puede hacerlo a su manera. Nosotros no vamos a insistirle para que sea lo que no es o a opinar sobre algo que no quiere”, expresó la conductora.

La mediática no dió ninguna declaración pública aún, todo lo que se sabe es de terceros. En el día de ayer publicó historias a su cuenta de Instagram donde respondía distintas cuestiones, y ante la pregunta de cuál es su mayor miedo confesó: “Mi mayor miedo es ser vieja. Algún día me me va a tocar pero ser vieja y arrugada, ¡Nooooo!”.