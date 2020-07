Emotivas palabras de Graciela Alfano con Pampita

Graciela Alfano estuvo como invitado esta semana en el programa de Net tv, Pampita Online, conducido por Carolina Pampita Ardohain. En la entrevista ambas compartieron muchos temas y en un momento Graciela se emocionó al recordar a Blanquita, la hija fallecida de la conductora y le dedicó emotivas palabras. “Hay gente que dice que esto es un infierno, que es como una maldición que recayó sobre el mundo, pero yo no lo siento así” comenzó diciendo la ex jurado del bailando.

“Incluso en este momento yo elijo pensar que la vida es un paraíso que vinimos a vivir, con sus dolores y pérdidas por supuesto, pero aún ahora es un paraíso” continuó diciendo. Ante este profundo mensaje, Graciela no dudó en poner a Carolina como ejemplo de lucha y de vida y juntas recordaron el difícil momento que pasó como madre, cuando Blanca Vicuña Ardohain fallecía en 2012 con tan solo 6 años a causa de un virus desconocido que contrajo en un viaje con su familia y del que fue imposible salvarla.

“Perdón por mi emoción al hablar de todo esto, pero te acabo de ver en la pantalla y yo estaba diciendo lo de pérdidas…te miré y pensé en tu enorme pérdida”. Muy conmovida la conductora también tuvo hermosas palabras para con Alfano y no dudó en tranquilizarla respecto a lo que estaba expresando la ex vedette. “Yo también siento que la vida es un paraíso y que es hermosa. Todos los días. Y no es impostado, es real. Disfruto mucho de estar viva y de todo lo que Dios me dio. Soy muy consciente de eso” expresó la modelo.

“Te agradezco la emoción pero quiero que te quedes tranquila en ese sentido porque pienso lo mismo que vos, que es una vida maravillosa y tenemos todo para ser felices”, finalizó Ardohain. Luego de secarse las lágrimas Alfano volvió a dedicarle hermosas palabras a la ex de Benjamín Vicuña. “Vos con esa linda sonrisa le das mucho a la gente. Más allá de lo que te pasó, esa sonrisa es la resiliencia en persona” “Para mí vos ya no sos Pampita, sos “Pampa”, porque sos gigante en tu carrera y en tu vida. Sos una persona que sigue adelante pero que nunca se olvidará de esa niña. Porque en tanto viva en tu corazón ella vive” continuó diciendo la invitada del programa.

Ardohain agradeció nuevamente por sus palabras y continuó escuchando muy atenta los consejos brindados por Graciela. “No dejes de sonreír, no importa lo que te digan. Yo sé que te dicen muchas cosas porque hay mucha envidia básicamente, pero siempre te va a ir muy bien porque sos una luchadora, vas para adelante, y haces mucho bien” finalizó Alfano.