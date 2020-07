Hace 136 años Argentina tiene Educación gratuita ¿Cómo seguirá por la pandemia?

Argentina tiene muchos baches en lo político y económico a lo largo de su historia. Pero la educación pública es algo distingue a este país y es motivo de orgullo. Un día como hoy, pero en 1884 se promulgó la Ley 1420 de educación común, gratuita y obligatoria. Gracias al ferviente deseo de los héroes patrios, que desde los inicios de la constitución plantearon la educación como valor fundamental de la Patria. Hoy todos tienen la posibilidad de acceder a la formación primaria, secundaria, terciaria y universitaria. Algo que en otros países es extremadamente costoso y prácticamente está reservado a las clases más pudientes.

En homenaje a este aniversario, la cuenta oficial de Cultura de la Nación compartió un emotivo video que reza lo siguiente: “La educación nos da LIBERTAD. Porque nos INCLUYE, nos brinda POSIBILIDADES, nos UNE. En ARGENTINA, sin importar de DÓNDE VENIMOS, qué CREEMOS o DÓNDE VIVIMOS, todas y todos tenemos GARANTIZADO el DERECHO A EDUCARNOS, el DERECHO A SER LIBRES”. Las reproducciones aumentan por miles en horas y cientos de personas han reaccionado.

📚 El 8 de julio de 1884 se promulgó la Ley de educación conocida con el nombre de Ley 1420.



🇦🇷La Argentina, desde su constitución misma, planteaba lo primordial y valioso de la educación universal como valor fundamental de la Patria.



Educación en tiempos de pandemia

La educación fue uno de los segmentos que más se resintió con la pandemia. En lo que va del año no hubo prácticamente clases presenciales. Docentes y alumnos tuvieron que acostumbrarse a la virtualidad, fue un tema en segundo plano ante la emergencia sanitaria. No obstante, cada institución se esforzó por mantener la cadencia del aprendizaje. Así también la Nación buscó alternativas para colaborar con quienes no tienen acceso a internet, e hicieron entrega de cuadernillos educativos gratuitos.

No se sabe cómo terminará el balance de lo aprendido en los distintos niveles al finalizar el año. Tampoco se sabe cuándo volverán a las aulas los estudiantes, sin embargo ya tienen previsto un “Protocolo Marco y lineamientos federales para el retorno a clases presenciales en la educación obligatoria y terciaria”. Éste se concretó días atrás en una reunión de la Asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE), presidida por el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta. Participaron los ministros de educación de todas las jurisdicciones.

No hay fechas para el retorno a clases, depende de cada localidad. Lo que sí se puede asegurar, es que de volver este año, las clases tendrán características excepcionales. Primero, las escuelas deberán prepararse para garantizar la seguridad e higiene. Luego, el personal docente y no-docente recibirá instrucciones sobre cómo deberán proceder en las aulas para llevar adelante su profesión cuidando de contagios a estudiantes y a ellos mismos. Por último, no habrá salones abarrotados, sino que la asistencia será alternada por grupos de estudiantes. Es decir, deberían replicarse las clases si es necesario, teniendo en cuenta las características sociodemográficas de cada región.