Jorge Rial fuertemente criticado por aconsejar a la ex participante de Bake Off

Jorge Rial tiene mucha trayectoria en reallities. El mediático, fue conductor de Gran Hermano por varios años. Por lo que se encuentra autorizado para hablar sobre el fraude que protagonizó Samanta Casais en la segunda temporada de Bake Off Argentina, el ciclo televisivo conducido por Paula Chaves que se transmitió por Telefé. Luego de que la producción decida descalificar a Samanta, le otorgó el título de campeón al rosarino Damián Pier.

En el día de ayer, en Intrusos, hablaron del escándalo que se generó a partir del certamen, más que nada en la red social Twitter. Quién comenzó a hablar de la temática fue Rodrigo Lussich. “Ahora firmó un contrató que la obliga a no decir nada, quiero escuchar a Samanta cuando se termine el contrato en octubre, no ahora”, especuló el panelista. A su vez, obtuvo el apoyo del conductor, quien se mostró de acuerdo con el comentario de su compañero.

Sin embargo, no quedó ahí. Rial agregó: “Si yo fuera Samanta miraría la letra chica del contrato. Después de todo lo que pasaste, mirá la letra chica. Está bien que Turner (la productora del certamen) es difícil, pero ojo con la letra chica”. Y continuó: “Y pongámonos de acuerdo si le creemos a Twitter, porque por un lado lo hacemos mier.., decimos que son odiadores seriales de la chica, pero por el otro lado, damos como válido que tengan 400 mil tuits y es una tendencia.

“La final la cambiaron por Twitter”, afirma Adrián Pallares. El conductor contradiciendo un poco a su compañero, agregó: “Cambió porque encontraron un bochorno, gente desconocida en Twitter, tuvieron la capacidad de descubrir algo que no descubrieron los que laburan de esto”. Y concluyó: “Todo muy lindo lo de Bake Off Argentina, pero no es un reality, un reality era Gran Hermano. Lo que conseguí yo en GH 2007 no lo logro nadie, ¡40 PUNTOS!”.

Por supuesto que en la red social del pajarito llovieron las críticas contra el mediático, tildándolo de “caradura”, en alusión a sus dichos. “Rial hablando de bochorno por la final de Bake Off cuando las ultimas dos finales de Gran Hermano conducidos por él fueron arregladas de antemano. Que tipo caradura”, protestó el usuario @RugbierZN. Asimismo, otra cuenta aclaró: “Rial si entiende de TV, hacer 16 puntos en estos tiempo equivale a 40 de hace mas de 10 años”.