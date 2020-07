Juanita Tinelli formará parte del Cantando por un Sueño

Desde que se supo sobre la vuelta del Cantando por un Sueño, no se dejó de hablar del tema. Quien será su conductor, Ángel De Brito, se encarga de que sea el tema principal en noticias de la farándula. Ayer en El Espectador, el programa radial que conduce para CNN, reveló un detalle que se había olvidado. “Esto es primicia, no sé cómo no lo conté antes”. Así comenzó el relato en donde De Brito confirma que Juanita Tinelli será parte del certamen.

Una oyente consultó si Cande Tinelli particicpará del certamen. Al escuchar el nombre, el periodista recordó un detalle que había pasado por alto. No obstante, primero aclaró que no sabe si la dueña de la marca de ropa Madness se animaría, “A parte después empiezan a decir que está acomodada, le chupan las medias, siempre lo mismo”. Y agregó: “¿Saben quién va a trabajar en el Cantando? Me acordé recién ahora”. Su compañera aprovechó para reclamarle que “hace 48 horas” que está intentando que el conductor le cuente una primicia del certamen.

Haciendo caso omiso al comentario, De Brito continuó con su relato. “Va a trabajar conmigo, va a estar muy cerca mio, no puedo decir todavía de qué manera, la señorita Juanita Tinelli“. Y manifestó: “Ya esta grande, ya creció, ya no es la Juanita que veíamos con las florcitas en el bailando hace 12 años”. Insistente la panelista le preguntó: “Adelante de cámara o detrás?”. “No te voy a contar, no te voy a decir absolutamente nada, pero si fuera detrás de cámara no tendría gracia”, concluyó Ángel.

En el Cantando hubo también una baja. La mediática en auge Romina Malaspina rechazó en Los ángeles de la mañana la oferta de LaFlia para cantar en el certamen. “Siento que no voy a poder dar todo de mí. Me agarró desprevenida todo esto. Fue todo tan intenso en las últimas semanas, con todo lo que me viene pasando que, de verdad, vengo a darles la gracias por la oportunidad increíble. Me da nervios. Lo pensé, y siento que voy a estar divida entre el noticiero (de Canal 26) y no puedo”, afirmó la conductora.

Ángel De Brito no dudó en expresarle su indignación por la decisión: “Me rompés el corazón, me rompés el alma. ¡Qué disgusto! Viniste a escupirnos en la cara.” Sin embargo, la ex participante de Gran Hermano se defendió: “Probé un ensayo, pero el vivo es otra cosa. De todas maneras ya hablé (con la producción) y dije que no cierro la posibilidad de sumarme a la segunda o tercera gala”.