La ex niñera de las hijas de Nicole Neumann entró en la polémica

Un nuevo capítulo en la guerra entre Nicole Neumann y Fabián Cubero. Ahora se suma alguien nuevo al elenco: la ex empleada doméstica de la pareja. Hace unos días, el ex futbolista habría denunciado penalmente a la modelo por incumplir con lo que dictaminó el juez y no entregarle a sus hijas el día que habían pactado. Neumann se justificó acusando a Mica Viciconte con maltratar a las tres menores.

En Los ángeles de la mañana, el ciclo televisivo que conduce Ángel De Brito, su panelista Karina Iavícoli exhibió información sobre Alejandra, la ex niñera de las nenas Allí manifestó: “A mí me contaron que siempre fue empleada de Fabián, él le pagaba. Y que Cubero tenía una relación especial porque la habría utilizado como informante para saber los movimientos de Nicole, qué hacía y a dónde iba”.

Asimismo, la angelita aseguró que la ex niñera le habría robado la ropa interior a la panelista de Nosotros a la mañana. “A Neumann le habrían faltado las tangas de Victoria Secret y se enteró que las usaba Alejandra. Me cuentan que el marido la habría dejado porque estaba enamorada de Fabián”. No obstante, la ex empleada se defendió a través de audios que le envió a Andrea Taboada por Whatsapp.

En primer lugar, desmintió haber hurtado. “Es muy gracioso decir que le robé tangas a Nicole, yo soy el doble de ella así que sus tangas son miniaturas para mí”, aclaró Alejandra. En segundo, manifestó con cierta indignación: “Eso que dicen de que estoy enamorada de Fabián, nada que ver. Yo no me separé, estoy en pareja, así que son cualquier cosa las barbaridades que están diciendo”.

Con respecto a la relación que tiene con Cubero, declaró: “Es verdad que Fabián me pagaba pero yo trabajé para los dos. Yo trabajaba en la casa de Nicole y dormía ahí. Yo le cocinaba a Nicole, le hacía el desayuno a ella. También atendía a su novio”. Y concluyó: “Es cualquier cosa lo que están diciendo. Pero, bueno, estas cosas pueden pasar, ahora voy a hablar para ver quién inventó eso de que estoy enamorada o que me llevé las tangas”. Continuará.