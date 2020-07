Lizardo Ponce reveló quién será su compañera en el Cantando por un Sueño

El pasado lunes, Lizardo Ponce realizó una publicación en Twitter en donde anunció que ya tenía compañera para el Cantando por un Sueño 2020, y “es una bomba”. Miles de fans le reclamaron que lo cuente y así lo hizo anoche en un vivo de Instagram. Asimismo, por medio de sus historias, develó la identidad de su coach de canto. El integrante de “Yanardo” ya comenzó a ensayar junto a su equipo con el que se lo nota muy a gusto.

Lucía Villar cantará junto al influencer y los preparará Marie Perticari. Villar fue seleccionada a partir de un “casting” que armó Ponce en Instagram. A través de sus “stories” le pidió a sus seguidores que envíen videos de jóvenes no famosas que consideren que cantan bien. El instagramer hizo llegar las “audiciones” a la producción del Cantando, y así se eligió a Lucía.

Los fans no dudaron en expresar su apoyo y ya le pusieron nombre a la pareja: Luvardo, que llegó a ser tendencia número uno en la red social del pajarito. Una de ellos fue Caro domenech, quien protagonizó Aliados, la serie de Cris Morena. “Nonono la pareja de Lizardo es que me muero NO PUEDO CREER la va a romper toda. Qué ganas de que ya sepan quién es”, manifestó la actriz.

Por un lado, la talentosa cantante se creó una cuenta de Twitter en el día de ayer y ya se la ve muy activa. “Lo nuestro es amor a primera pista”, le declaró a Lizardo. Y agregó: “Dios mío estoy muy nerviosa kestapasando (qué está pasando)”. Por el otro, Perticari, la coach del equipo, quien aún no se exhibió demasiado públicamente, es cantante, compositora y vocal coach de reconocidos artistas como Lali Espósito y Ángela Torres.

En el día de ayer Lizardo compartió con sus seguidores que ya comenzó su segundo ensayo para el certamen. Jimena Barón le consultó cómo le estaba yendo, a lo que el famoso replicó: “Ayer les pedí desactivar las cámaras del zoom y hoy lo hice mientras me miraban. Creo que voy mejorando. ¿Puedo hacer la cobra?”. La autora de la canción con toda la buena onda que tiene siempre, le contestó: “Obvio yo te coacheo”.