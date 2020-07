Moria Casán protagonizará una serie para Netflix

En los últimos días Moria Casán hizo públicos varios proyectos que tiene en mente. Uno de ellos consiste en conducir un certamen para elegir a la Drag Queen Argentina, con la participación de Dyhzy, el hijo del presidente, como jurado. Su petición especial es que la otorguen un espacio en la TV Pública, “que es tan inclusiva”, para llevarlo a cabo. Ayer se conoció que fue convocada para actuar junto a Eric, el hermano de Julia Roberts.

En diálogo con el programa radial La Once Diez, La One reveló cuál será su primer trabajo cuando concluya la cuarentena obligatoria.“Me hablaron de Netflix y ya tengo una parte del proyecto para hacer una serie donde hay una colombiana, una argentina, que sería yo, y una ecuatoriana con el hermano de Julia Roberts. El libro está muy bueno, es como un thriller erótico”, declaró la diva.

No es la primera vez que la ex conductora de Incorrectas participa en una serie de Netflix. En 2016, fue seleccionada para promocionar la cuarta temporada de “Orange is the new black” (naranja es el nuevo negro), la serie sobre prisioneras, tras su detención en Paraguay, donde fue imputada por apropiación de unas joyas que utilizó durante un show en la Conmebol en 2012.

El futuro compañero de elenco de la vedette, Eric Roberts de 64 años, no es solamente el hermano de la famosa actriz de Hollywood. A su vez, estuvo nominado al Oscar como mejor actor de reparto en 1985, por su papel en la película Runaway Train. Participó en más de 70 películas desde 1981 hasta 2016, entre ellas Batman Begins y The Dark Knight.

En los últimos días se especuló que Moria iba a participar en el Cantando por un Sueño 2020. Sin embargo, durante la nota afirmó: “Por primera vez, no tengo muchas ganas de trabajar. Generalmente hablamos con Tinelli y él mismo siente que si llego a volver en algún momento va a ser con otra cosa que no sea ser jurado”.