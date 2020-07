“No sé que tanto les molesta lo que hago o dejo de hacer” duras declaraciones de More Rial

More Rial es sin dudas una de las más mediáticas figuras en el mundo de las redes sociales. Anoche, volvió a contestar a sus usuarios todas las dudas sobre su vida por medio de las historias. Las preguntas van variando pero siempre hay algunas que se repiten y que generan gran curiosidad a los fanáticos de Morena como por ejemplo, cuál es su situación sentimental en este momento. Finalizando la encuesta, la hija de Jorge Rial, compartió una foto suya con una polémica frase.

“Para todos los que me dicen que no subo fotos de cuerpo entero, ahí la tienen. Ahora dejen de romperme las pelo…No sé que tanto les molesta lo que hago o dejo de hacer. Besos” escribió tajante la mediática. Luego, esta misma foto la subió al perfil de su cuenta pero con una frase más picante, de esas a las que nos tiene acostumbrados. “Te voy a dar hasta que Dios diga” expresó la cantante. “On fire More” “Muy diosa” “Que linda” “Te amamos More” fueron algunos de los comentarios que recibió la cantante en su posteo.

Por lo general las opiniones que recibe la joven de 21 años suelen ser muy positivas, pero nunca faltan las críticas (sobre todo en el mundo de las redes sociales) Acusada de solo subir fotos a mitad de cuerpo o provocativas, Morena se cansó y les dejo en las historias ese comentario para todos los malintencionados. Si bien, en más de una oportunidad ella ha expresado que no le afectan las críticas también ha dicho que la gente suele ser muy dura con ella en Internet.

Hace poco, se conoció también la nueva situación sentimental de su ex pareja y padre de su hijo Facundo Ambrosini. Recordemos que la pareja pasó por momentos muy difíciles, que les costó superar las peleas y llevarse bien estando separados, pero en el diálogo anterior con sus fanáticos Rial le dedicó buenas palabras al padre de su hijo. Comentó que es un buen padre, que le llama a Francesco todos los días y que ahora no se ven porque él vive en Córdoba y por la pandemia no puede viajar.

Los rumores de una nueva relación del futbolista son cada vez más fuertes. En las últimas horas subió una foto a las redes y cruzó comentarios en un tono muy romántico con una joven. Su nombre es Yamila Canelo y es una modelo oriunda de la ciudad de Córdoba. En su cuenta de Instagram se pueden apreciar varias fotografías suyas trabajando para distintas marcas. ¿Llegó el final definitivo para Morena y Facundo? ¿Qué pensará More sobre la nueva novia del papá de su hijo?