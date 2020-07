Pampita se confesó y comentó de que manera investigó a su actual marido antes de conocerlo

En su programa, Pampita confesó de que manera buscó datos de su marido Roberto García Moritán antes de conocerlo. La motivación a conocerlo se dio por medio de una amiga, que le contó a la modelo que el quería que los presentaran y por este motivo ella decidió seguirlo en Instagram. “Yo le pedí solicitud. Una amiga me dijo que él quería conocerme y dije que primero quería conocerlo yo” comenzó diciendo Pampita.

“Tenía su perfil privado así que le pedí amistad y él dice que esperó unas horas para no quedar tan desesperado” relató la modelo. Luego de que Roberto la aceptó en Instagram, Carolina lo “googleó” pero no encontró nada. “No había nada. Mi amiga me lo recontra recomendó. Es una de mis mejores amigas y nunca me dice nada de nadie. Google sirve para filtrar, pero no todo el mundo aparece ahí. No había ni una foto.” continuó.

Lo que la llevó a conocer a su marido, fue según explicó es que el empresario es un buen padre y su trabajo. Respecto a como fue esa etapa de la pareja donde se estaban conociendo, la modelo brindó otros datos. ” Me esperó para aceptarme y después empezamos a chatear y nos vimos recién un mes después.” Esta charla, se dio en su programa cuando la conductora y sus panelistas hablaban sobre las parejas que comienzan en redes y los famosos likes.

Ardohain y el empresario gastronómico se casaron a finales del 2019 luego de una corta relación (2 meses) el es padre de 2 hijos y desde comienzos de la cuarentena todos se encuentran viviendo juntos (también los hijos de Pampita) y han logrado formar una gran familia ensamblada. Incluso Pampita dijo en una entrevista que ellos han aprendido mucho de los chicos durante todo este proceso de cuarentena y que a veces los chicos entienden todo mejor que los grandes.

El esposo de Carolina ha demostrado ser una persona muy solidaria. Desde comienzos de la cuarentena, se dedica a llevar elementos de higiene y protección a distintos barrios humildes de la ciudad de Buenos Aires, junto a la organización “Asociar.” En el primer programa de Pampita Online, la modelo lo felicitó y demostró estar orgullosa de su labor. Inclusive por medio de sus redes comparte el trabajo que realiza Moritán para todos aquellos que quieran sumarse y colaborar.