“Paz, pureza y bondad” Mica Viciconte intenta volver a la normalidad luego de los conflictos con Nicole Neumann

Luego del llanto de Mica Viciconte en el programa El Show del Problema, donde se desempeña como panelista. Debido a la pelea entre ella, su novio Fabián Cubero y la ex esposa del futbolista Nicole Neumann, donde se la acusó de maltratar a las hijas del jugador, Micaela está tratando de recuperar la paz. La joven quedó en el medio de un nuevo enfrentamiento cuando Cubero denunció a su ex pareja por incumplir con el acuerdo que tienen respecto a las visitas de sus hijas.

La acusación a Viciconte la dio a conocer la panelista de LAM, Karina Iavícoli, que mostró al aire del programa un mensaje donde Nicole decía esto sobre la novia de su ex. “Mi hija de seis años le pidió a MV que se bañe y que se cambie la ropa, y MV le gritó: “No tengo 12 años para que vos me digas lo que tengo que hacer. No me toques.” “Ella (refiriéndose a Mica) tampoco las ayuda con la tareas”. En el programa de Canal Nueve, el padre de Micaela, Hugo Viciconte, se comunicó para defender a su hija y expresó la indignación que le generaba las repercusiones que había tenido este tema.

Luego de quebrarse en vivo ante la defensa de su papá y de Fabián Cubero que también habló en el programa y tuvo hermosas palabras en referencia a su pareja desde hace 3 años, Mica declaró que ya se siente mejor, que ha recuperado las energías y que no le gusta verse de esa forma en televisión, pero que se cruzaron ciertos límites y ella es humana. Además comentó que si ella y Fabián se mantienen en silencio ante ciertas declaraciones no es porque no quieran defenderse, sino que tienen una cautelar y que ambos la respetan.

Pasados ya los días, la diosa de las redes sociales hizo un posteo donde compartió una foto de tulipanes blancos con un mensaje un poco misterioso. “El blanco de los tulipanes está relacionado con la paz, la pureza y la bondad” expresó la influencer en la publicación. La imagen causo muchas repercusiones y juntó gran cantidad de me gusta, curiosamente su novio también le dio like a la publicación. ¿Será esto un palito para Nicole? ¿O quizás un mensaje de paz?

Sin embargo, Viciconte no fue la única en postear este tipo de frases reflexivas. Por su parte, Neumann también subió algunas historias de las mismas características. La última fue hace pocos minutos donde se ve la frase: “Los únicos que te dicen la verdad se llaman tiempo y destino”. Al parecer la guerra entre la modelo y su ex es historia de nunca terminar, si bien por momentos demostraron que las cosas entre ellos mejoraban, nuevamente han generado una gran guerra mediática.