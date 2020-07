Samanta Casais, la ganadora descalificada de Bake Off habló de todo con Jorge Rial

A tres días de la polémica final de Bake Off Argentina, que involucra a la participante Samanta Casais, los dichos continúan y los fanáticos del show no le dan descanso a la pastelera. La joven quedó descalificada luego de que la producción del programa determinara qué la participante había omitido información en su solicitud de inscripción al show. Como ya te comentamos en El Aconquija, una de las reglas para poder ingresar al concurso era no ser pastelero profesional.

Luego de la nueva final que vimos el fin de semana que determinó que Damián Pier Basile fuera el nuevo ganador ante la descalificación de su compañera. Ambos finalistas han tenido su derecho a réplica sobre esta situación en los programas de televisión y también por redes sociales. En primera medida Casais se expresó por Instagram con una carta abierta para los seguidores del show.

“Antes que nada quiero agradecer a la producción por la oportunidad que me dieron de poder contar mi verdad en el cierre del programa de hoy. Haber estado presente no fue fácil, pero realmente no hay nada que ocultar”, comenzó diciendo. Cometí un error en la inscripción del programa. Me hago cargo, y por eso mi descalificación, pero estoy tranquila de que se pudo comprobar que no soy una pastelera profesional” comenzó diciendo Samanta.

“Se pudo comprobar que no soy una pastelera profesional porque no estudié, porque económicamente nunca viví de la pastelería y porque mi contacto con la cocina fue muy limitado y un pequeño emprendimiento familiar. La verdad es que la pasé muy mal con todas las cosas que se dijeron de mí, sobre todo en las redes.” continuó diciendo. Finalmente en su mensaje la joven agradeció al jurado y al programa y afirmó que “Saldrá fortalecida de todo esto.”

En su charla de esta tarde con Jorge Rial, el conductor le preguntó si sentía que se había quedado afuera por todo el revuelo en las redes sociales a lo que la joven respondió que su descalificación se debía a un error en su declaración jurada. “Me parece bien la decisión que se tomó. Si por una cuestión de contrato se infringen las leyes del programa me parece bien la decisión que se tomó.” Comenzó diciendo la pastelera.

Luego Rodrigo Lussich le consultó si sintió que al ir a esa nueva final estaba siendo humillada por parte del programa. “No, no me sentí humillada. Cuando uno se enfrenta a ciertas situaciones en la vida hay que hacerlo con la frente en alto” pero respecto a la exposición en Internet, su respuesta fue distinta ya que le pareció que había sido muy golpeada por los usuarios.

Sobre los nuevos pasos a seguir después de esta turbulenta experiencia, Samanta comentó que le gustaría formar parte de algún programa televisivo de cocina y que piensa en estudiar la carrera profesional de pastelería. Para finalizar la entrevista la joven comentó que prefiere quedarse con todo lo lindo que vivió y el cariño que recibió por parte de Paula Chaves y todo el equipo de Bake Off.