Un estado de Whatsapp de un policía disparó la polémica por la comunicación del COE Catamarca

La comunicación está siendo un problema para llevar tranquilidad a los pueblos debido a que el Gobierno no estaría llegando antes que otras formas de dar y recibir noticias. Sucedió que en Fiambalá un policía puso un estado de WSP donde pedía a los vecinos que las personas que habían entrado en contacto con personal de la Comisaría se aíslen, lo que generó una sicosis en la población sin que las autoridades lograran reaccionar a tiempo. ¿Hizo bien o mal el efectivo?

Los partes del COE Catamarca se están dando a las 21 horas y suele haber información de importancia para el interior que no llega de manera directa, por lo que, a medida que la gente se va enterando va dando la noticia, pero, en el paso de mano, esos datos sufren alteraciones generando pánico e incertidumbre en la sociedad. El parte del Gobierno provincial no debería darse tan tarde para proporcionar tiempo a los municipios que viralicen la información oficial.

“Por favor la gente que tuvo contacto con el personal de la Comisaria a partir de las 17 horas por favor no salgan de su casa por precaución, posterior se les informará el motivo”, reza el texto del numerario Gonzalo Vaquinza y un rato después de que el COE Catamarca diera a conocer que se habían confirmado 20 casos más de coronavirus elevando a 27 el total de contagiados en las provincia. El estado de WSP dio vuelta por todo el pueblo mientras que faltaba a versión oficial.

El policía le pidió a sus compañeros que hagan lo mismo buscando advertir a la sociedad de que había un riesgo inminente en no tomar recaudos sanitarios hasta recibir nueva información. En Andalgalá por ejemplo, el intendente Eduardo Córdoba, dio un mensaje en las redes sociales que comenzó a circular después de las 23 horas tratando de llevar tranquilidad a la población tras la confirmación de 4 casos ahí. No pasó lo mismo en Fiambalá donde la gente no durmió.

De manera que el Gobierno pide guiarse de la información oficial pero comunica tarde y los municipios no reacciona a la altura de las circunstancias, en ese hueco gana la calle la versión más rápida o directa. La contundencia es mayor si se trata de un policía o una enfermera. El COE debería corregir en lugar de buscar culpables y renegar de las redes sociales o de la gente que requiere la información y la toma de donde puede.