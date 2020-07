12 años y no pueden terminar la hostería, no hay dónde aislar casos sospechosos de covid-19

El intendente Lucas Carrazana va por su cuarto mandato y no puede terminar una hostería municipal, que hoy podría servir al menos para el aislamiento de casos sospechosos de covid-19. La falta de este tipo de infraestructura tan necesaria obliga a los casos sospechosos a recluirse en sus domicilios. En 12 años, Carrazana presupuestó varias veces esta infraestructura, hoy que los saujilistas la necesitan no la tienen. En pandemia, la inoperancia oficial se pone de relieve.

En su cuarto periodo al frente de la comuna, en esta última administración le tocó lidiar con la pandemia y encontró a Saujil sin obras relacionadas con la salud tras haber despilfarrado plata en acciones cuestionables olvidando lo importante. La prioridad siempre es la salud pero las actuales circunstancias ponen en contraste qué hicimos por la salud mientras no estábamos en emergencia sanitaria por el covid-19.

Ahora mucha gente está en aislamiento, porque por Saujil pasó el camionero distribuyendo carne de la empresa Natilla, que después dio positivo covid-19. El intendente Carranza anda buscando desesperadamente dónde ubicar personas para aislarlas. No hay. No puede usar la hostería porque no la terminó nunca. Se anunció que sería convertida en un nuevo hospital pero no es seguro que Carrazana, que va para los 20 años como intendente, pueda concluir la obra.

Supuestamente iban a transferir el edificio al ministerio de Salud para que sea el “nuevo” hospital en Saujil. Pero fue sólo un anuncio para la tribuna, nadie trabaja en el lugar. Es un depósito de colchones y otras cosas de acción social. Las ventanas del frente no están colocadas pero se ve que están adentro por otra parte la Terminal sólo tiene 4 habitaciones y una cama en cada una de ellas. El hospital “viejo” sigue igual de pobre porque otras fueron las prioridades.

Si no hay para hacer hisopados rápido y no hay donde aislar a la gente, la pregunta es qué hace y qué estuvo haciendo el intendente, para qué está. La gente con temor, el COE local no saca comunicados, solo esporádicamente. Es tierra de nadie. Hablamos de alrededor 30 aislados. Pero nadie los está controlando, no hay personal policial ni sanitario suficiente. Como viene sucediendo, se apela a que Dios los haga tomar conciencia y no salgan.