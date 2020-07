Charlotte Caniggia criticó al programa de Listorti: “Gracias por dedicarme todo un programa Gatos”

Charlotte Caniggia estuvo un tiempo desaparecida de los medios. Sin embargo, regresó con todo. La semana pasada comenzó a trabajar como panelista en el ciclo televisivo Pampita Online, pero su trabajo duró poco ya que lo abandonó al día siguiente. La idea era que la hija de Mariana Nannis, asista dos veces por semana. No obstante, luego de un cruce con Yanina Latorre, quien participó en un móvil para el programa y criticó duramente a la modelo.

Al día siguiente, Lio Pecoraro publicó en su cuenta de Twitter: “El viernes fue a buscarla el vehículo que la traslada hacia la grabación pero se negó a subir. Está enojada porque pusieron a @yanilatorre al aire! Dicen que sintió traición. No quiere ir más!”. A los días, se supo que la modelo volvió a faltar, y ayer se confirmó que abandonó el programa. En Hay que ver, el ciclo coducido por José María Listorti y Denise Dumas, titularon: “Renunció Charlotte: debut y despedida”.

El zócalo y lo que se habló en el programa parece haber despertado la furia de Caniggia, quien les dedicó dos historias en Instagram. En primer lugar, subió una cita, que según detalla es de Aristóteles, donde se lee: “La envidia es el dolor que causa la prosperidad de los otros”. Y a continuación, posteó una foto de su televisor, donde se ve el programa de Listorti, y escribió: “Gracias por dedicarme todo un programa Gatos. Se ve que soy importante”.

En Los ángeles de la mañana, Mariana Brey, quien comenzó una guerra con Pampita al revelar que Pico Mónaco rompió todo vínculo con la modelo cuando salieron a la luz los videos en los que se lo ve manteniendo una agitada y hasta violenta discusión con la empleada. “Qué feo que te traten de traicionera. Digo en general. Es feo que alguien que trabaja con vos te tilde de traicionera. Eso es muy feo”, expresó Brey al enterarse de por qué Charlotte abandonó el programa

La ex participante del Bailando por un Sueño, no hubo declaraciones públicas acerca del tema. Todo lo que se sabe fue por parte de su manager. Por su parte, Pampita afirmó en LAM: “Nos encantaría que siga viniendo. Tiene que decidirlo ella, tiene que probar si le gusta, si se anima. Acá tiene las puertas abiertas, así que la estamos esperando”. Y concluyó: “Me parece que es un espacio para dar el primer paso y donde se puede sentir muy cómoda”. Pareciera que Charlotte no tiene intenciones de volver.