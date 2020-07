Cinthia Fernández le tiró un palito a Agustina Agazzani: “Pobrecita”

Cinthia Fernández una vez más en el centro de la polémica. En una nota para Los ángeles de la mañana hablo de todo y de todos. La última novia de su ex Martín Baclini, Agustina Agazzani fue convocada para el Cantando por un sueño 2020, y Cinthia no se guardó ningún comentario. Meses atrás, estaba todo preparado para que los tres mediáticos se crucen en el Bailando, pero Agazzani decidió dar un paso al costado y bajarse del certamen.

“¿Qué te pasa con el Cantando ahora que convocaron a Agustina Agazzani?”, la interrogó la movilera. La bailarina afirmó que lo intuyó apenas vió a Ángel De Brito durante su programa, abriendo el segundo sobre. “Pensé ‘¿no será esta piba?’”, confesó la panelista de El show del problema, ciclo televisivo que conduce Nicolás Magaldi por Canal 9. “¿Está confirmada? Bueno, pobrecita, la dejamos sin Bailando, está bueno que tenga esta oportunidad”, expresó la mediática en un tono un poco irónico.

Maite desconforme con la respuesta, intentó “echar más leña al fuego”: “Ella en su momento se había bajado porque no se quería exponer. Pero la dinámica (del Cantando) es la misma porque es un reality”. “Bueno será que en el Cantando no se expondrá. Ella es modelo, no es mediática”, declaró la ex panelista de LAM. Y agregó: “Tengo entendido que una de las partes había bloqueado a la otra, Martín no la sigue en las redes. Eso me llegó. Averigüen. Marianita Brey llamá a tu amigo Baclini”, concluyó.

@AngeldebritoOk me enteré q una convocada del cantando se transformó en autoconvocada ? Ud es el conductor …. le llego lo mismo q a mi ?🤭 — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) July 7, 2020

“Ni lenta ni perezosa”, más temprano ese día, la bailarina ya le había tirado un palito a Agazzani por Twitter: “Me enteré que una convocada del cantando se transformó en autoconvocada ? Usted es el conductor (refiriéndose a Ángel De Brito) …. ¿le llego lo mismo que a mi ?”. Pampito Perello Aciar con un ironía la interrogó: “¿Si vas vos al cantando se bajará otra vez?”. Los usuarios de la red social del pajarito especulan que con todo esto, Cinthia busca ser convocada al reality.

Ante la pregunta sobre si se reconciliaría con Baclini, la panelista ratificó: “Nunca confirmé que tendría ganas, de hecho conté que lo mate a puteadas durante una hora y media diciéndole todo lo que le tenía que decir, me parece que sino mi palabra no tiene peso”. “¿Te tomarías un café con Baclini después de la pandemia?”, quiso saber Maite. “Seguramente va a pasar porque si no es una falta de respeto a los dos años que estuve con una persona y más que nada para saber si me usó o no”, concluyó la mediática.