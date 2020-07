Confirmado: Laurita Fernández conducirá el Cantando 2020

Se especuló mucho sobre el Cantando por un Sueño en las últimas semanas. El certamen que aún no tiene fecha de debut, pero se cree que será en agosto. Anoche en un vivo de Instagram, Ángel De Brito, quien será el conductor del ciclo, confirmó lo que ya muchos sabían: Laurita Fernández co-conducirá el concurso junto a él. Asimismo, ya son más de diez los confirmados, entre ellos, Melina Lezcano, la cantante de Agapornis, Cármen Barbieri, Leticia Brédice y Lizardo Ponce.

El conductor de Los ángeles de la mañana, ya había anunciado la participación de la bailarina durante su programa. Sin embargo, ahora lo confirmó ella. “Muuuuuuy PRONTO #CANTANDO2020 x @eltreceoficial!!!! Feliz es poco”, escribió la actriz en una publicación de Instagram en donde se la ve junto a su compañero de conducción, quien le replicó a través de los comentarios: “Vamossssssss!!!!”.

Durante el vivo, Laurita realizó varias declaraciones sobre diversas temáticas. La conductora, habló sobre su ex suegra, Cármen Barbieri, quien días antes afirmó que la seguía queriendo mucho a la ex novia de Fede Bal, y que es muy talentosa. “¿Con Cármen todo bien? Habló muy bien de vos el otro día en LAM”, la interrogó el periodista. Entre risas, Fernández declaró: “Sí, re. Creo que fue la suegra que más me dio comer”. “Le podemos pedir que nos traiga comida”, agregó De Brito.

“Para mí va a ser una especie de Iliana Calabró con la cocina, que coimeaba a los jurados (del Bailando). Que nos coimeé, a nosotros que nos traigan cosas”, concluyó la bailarina. A su vez, Ángel no desperdició la oportunidad y le consultó sobre su estado sentimental. “Te voy a hacer la pregunta que te van a hacer de acá a la eternidad en todas las notas que des. ¿Llegás soltera al Cantando 2020?”, le interpeló el periodista. Y agregó que vió la lista de los participantes que no tienen ningún compromiso amoroso, pero que no ve a ninguno con la actriz.

Tomada un poco por sorpresa, la ex conductora de Combate confesó: “Llego soltera, Ángel. Pero eso no quiere decir que voy a mirar a todos los solteros que estén en el certamen, pará”. Y ante la mención del listado de participantes confirmados, añadió: “Vos me haces el filtro”. Por lo pronto, todavía quedan participantes por confirmar, y del jurado se sabe sólo de Karina “La Princesita”. Al mismo tiempo, De Brito afirmó que Juanita Tinelli formará parte del certamen pero no como participante.