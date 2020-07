¿Cuáles son los 14 puntos pedidos por Diego Maradona para realizar la serie de su vida?

“Sueño Bendito” es el nombre de la serie que contará la vida de la leyenda futbolística, Diego Maradona. Amazon Prime Video está a cargo de este proyecto que mostrará distintos acontecimientos de la vida del Diez. La producción abarcará no solo la carrera futbolística del astro argentino, sino que hablará de los temas más polémicos de la intimidad de Maradona. En este sentido, el periodista Luis Ventura contó en el programa Informados de Todo, que la productora le negó el relato de algunos hechos por la crudeza de los mismos.

Sin embargo, Diego quiere que específicamente se traten ciertos temas dentro de la serie de su vida y firmó un contrato con la compañía para hablar sobre temas que, según él, trágicamente le tocaron vivir. Sobre todo los conflictos económicos que tuvo con su ex mujer Claudia Villafañe donde sus hijas Dalma y Gianinna también se ven involucradas. Desde ayer, se han divulgado en los medios los 14 puntos pedidos por Diego Armando y aparentemente serán 3 los eliminados por Amazon para continuar con el relato.

Si bien los 11 puntos restantes no están alejados de cuestiones duras de su vida, Ventura nombró principalmente los 3 más difíciles que quedaran fuera de la serie. Punto 1: Contar las infidelidades de Claudia y su relación con Jorge Taiana, que comenzó cuando ellos aún estaban casados. Punto 8: Donde se habla de Coco Villafañe, el padre de Claudia, donde Maradona cuenta, según su relato, que fue él la persona que lo introduce en el mundo de la droga.

Y punto 11: Diego Maradona acusa a su ex mujer de no pagar a sus padres la obra social, siendo personas mayores y quedarse con ese dinero cuando él se encontraba en Cuba. La primera temporada de este proyecto ya terminó de grabarse y se estrenaría en septiembre. La segunda temporada no ha comenzado su rodaje todavía por la pandemia del Covid-19, pero su filmación se reprogramó para comenzar en enero del año que viene.

Los temas que si se verán en la serie del Diez, serán en relación a los dramas que tiene en la justicia con Villafañe. Tales como la compra de departamentos en Miami con el dinero de Maradona, el supuesto robo de objetos de la carrera futbolística que Claudia tenía en su cuidado y no le devolvió a Diego. La deuda con el fisco italiano, de la que también el dt de gimnasia acusa como culpable a la madre de Dalma y Gianinna porque ella cobraba el dinero de los contratos y jamás le pago al fisco. Las supuestas amenazas durante muchos años para no ver a su hija Jana Maradona, entre algunos otros. ¿Es esta la serie de la vida de Diego o una venganza contra Claudia Villafañe?