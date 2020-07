“Demasiado tentador” Jimena Barón casi no se resiste a tocar a Daniel Osvaldo

Jimena Barón, Daniel Osvaldo y Morrison salieron a pasear y como siempre, Jime, aprovechó el momento para sacar fotos y luego compartirlas con sus fanáticos en las redes. En un momento, ella y Osvaldo fueron capturados por su hijo Momo en un momento muy particular. Entre las varias postales, encontramos al futbolista, a casi caniche (el perro de Daniel apodado por la cantante de esa forma) y a Jimena caminando por la vereda del barrio. El gesto que se destaca en esa foto es la mano de la actriz ¿Qué quería tocar?

Obviamente este fue el detalle que más llamo la atención de los fanáticos y hasta el mismo Daniel Osvaldo se lo hizo notar. “La manito Mabel” le escribió el papá de su hijo, junto a unas caritas de sorpresa. “Pasaba y me choqué con tu nalga de atleta, sorry” le respondió ella pícaramente. El paseo de la familia Osvaldo-Barón superó los 300 mil me gusta y obtuvo más de mil comentarios. “Ya digan que volvieron” “Las combinaciones de ropa, amo” “Re linda familia” “ La facha de Momo por favor” fueron algunos de las opiniones de los usuarios.

Pero como era de esperarse, los fanáticos hablaron también de la mano de la cantautora. “Claro, para no tentarse” “Mabel metió carpuza e hizo lo que cualquiera hubiera hecho” “Yo también me chocaría.” Entre tantos comentarios, Jimena respondió algunos y lo dejó muy claro: “Demasiado tentador” dijo (en referencia a la imagen tocando la cola de su ex). Ambos se caracterizan por este constante juego en las redes, que aún no sabemos si es algo solo para los fanáticos o si realmente están juntos de nuevo.

En marco de este posible “histeriqueo mediático” unos días antes, Jimena Barón también había compartido una sensual foto en la que se la ve con un buzo muy cortito y una pose súper sensual con la frase “Pasta by Rob” dando a entender que el futbolista fue el encargado de sacarle la foto ¿Están jugando con fuego?

La reconciliación entre ambos ha sido tema desde hace ya meses cuando comenzaron a convivir por la pandemia, en referencia a esto, Militta Bora, ex novia del papá de Morrison, fue consultada en una entrevista en el programa Esto no es Hollywood, de Radio del Plata, por la situación actual de su ex y la cantante. ” Me parece genial, es una alegría para la humanidad que las parejas se arreglen y que puedan aprender. En ese sentido yo no juzgo, en cuanto a Jimena me parece re bien porque además tiene un hijo chiquito… Es una familia que se recompone.” expresó la cantante.

En cuanto a Daniel, las palabras no fueron las mismas, ya que su corta relación comenzó de una manera muy mediática con ella en medio de la polémica separación con Barón y terminó de la misma manera, con varias acusaciones por parte de ella hacia su ex. “De él no tengo nada para decir. Ya quedó claro que es un tipo agresivo, me ha insultado en redes, salió en los medios… Queda a la vista la clase de persona que es.Es un tipo que es así, pero para mí es una alegría que las familias se puedan reconstruir y sanar y perdonar. Me parece que es todo positivo.” finalizó Militta.