El desafortunado comentario de un panelista en Intrusos

Horas atrás se conoció que el ex de Charlotte Caniggia, el cantante Lhoan, se encuentra en pareja con una mujer trans. Durante el ciclo televisivo Intrusos, el panelista Rodrigo Lussich fue el encargado de transmitir la noticia, pero lo hizo de una manera muy desafortunada que enojó a todos los que forman parte del Colectivo LGBTIQ+. “De novio con una mujer con sorpresita”, expresó el periodista uruguayo. Lo más llamativo es que días antes, Lussich publicó una foto junto a su novio por el Día del Orgullo.

Se supone que al compartir una publicación defendiendo la diversidad, uno es consciente de lo que sufren los miembros de la comunidad LGBTIQ+. Por ello, sorprende la manera en que trató la noticia en uno de los programas más vistos del país. Evidentemente, Rodrigo no midió sus palabras y las consecuencias que podrían tener las mismas. Lhoan actualmente vive en Colombia y se encuentra en pareja con una modelo de ese país llamada Mara Cifuentes.

A los minutos, las redes estallaron en contra de Lussich. El usuario de Twitter @Conitonotdead, expresó su enojó en la red social y etiquetó al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). “‘Es una mujer con sorpresita’ dice @rodrigolussich al referirse a una chica trans, éste es el ‘humor’ que promueve el transodio que sufren las compañeras trans y travestis hasta terminar asesinadas”, manifestó junto a un video del programa.

El panelista de Intrusos hizo uso de Instagram para expresar su arrepentimiento. “Mis disculpas públicas a la comunidad LQTBQ y en especial al colectivo trans por una frase fuera de lugar, innecesaria, estigmatizante y desafortunada de esta tarde”. Y agregó: “Entiendo que cuando suceden estas cosas las disculpas en general no conforman. Lamento también que además muchos de quienes se han sentido lastimados suban la apuesta puteando el doble u ofendiendo”.

Lizy Tagliani también expresó su opinión por medio de la red del pajarito. “Mirá debo reconocer que llamar sorpresa a los genitales fue hasta normal en mi vocabulario tipo trava kinder etc y entiendo que pueda molestar… se aprende de a poco. Pero tenemos que dejar de asombrarnos de que una persona se enamore de quien se le de la gana”, declaró la conductora de El Precio Justo, mostrandosé un poco comprensible con Lussich.

Quienes me siguen; me leen, consumen lo que hago; saben quien soy y mis reiteradas muestras sobre los derechos de género y nuestros colectivos. Eso no implica que no me pueda mandar una cagada y pedir -una vez más- disculpas por ello. Gracias Franco querido! Sigo aprendiendo. https://t.co/xAMG5LpXkt