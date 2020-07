El intendente de Belén adelantó resultados negativos y el COE se enojó y lo desmintió

En la noche de ayer se viralizó un audio de Daniel Ríos, intendente de Belén, en el que contaba alegre que sus resultados del test de coronavirus fueron negativos. En el audio, Ríos cuenta: “Bueno, señores miembros del gabinete, ahí tienen el resultado de lo que acaba de enviar la doctora Palladino , ahora podemos respirar tranquilos. Pongamos las pilas para seguir trabajando. Gracias a Dios y a la Virgen todo fue negativo. Si quieren difundirlo, difúndalo, ya le voy a pasar a todos los medios de prensa para que lo den a conocer”.

Recordemos que Belén fue la primera localidad de Catamarca que registró casos, por lo que es una posibilidad que haya circulación comunitaria del virus, realizan test para descartar esa posibilidad. Hay mucho temor entre los ciudadanos, y por esto miembros del COE calificaron de “irresponsable” al intendente por dar a conocer estos resultados extraoficialmente. Quienes deben dar los partes son los encargados del Ministerio de Salud de Catamarca, a cargo de la Dra. Claudia Palladino.

Respuesta del COE

Una serie de audios entre representantes del Comité operativo de Emergencias desmienten las difusiones que realizó Ríos y le exigen mayor responsabilidad con la situación. Por ahora solo manejan el resultado de once muestras negativas de las veinte que se enviaron. Recién hoy llegarían las que faltan. “El audio que el intendente de Belén ha enviado y viralizado está muy mal porque no consulto con el Ministerio de Salud”.

Al momento en que se difundió el audio, aún se encontraban reunidos los representantes del Ministerio de Salud de Catamarca y faltaba procesar muestras. “Y entre esas, todavía faltan las de Belén, así que la información que el intendente está dando no es verdadera todavía”, asegura molesta una representante del COE. Solicita a la comunidad no compartir información que no provenga de Salud, “la Dra. Palladino dará las informaciones cuando sea el momento”, debe hacerlo ella, no un intendente.

En otro audio refuerzan lo anterior: “Acabo de hablar con la doctora Ávila, que están todavía todos reunidos esperando la última tirada de resultados que incluye las muestras que faltan, que son la mitad de las muestras. Y me dice que todavía no salió el resultado. Así que lo que está dando él de información hasta este momento es falsa. Él se debe estar guiando de los resultados que le pasaron los primeros. Los informados son solo la mitad y el resto está en proceso”. Habrá que esperar la información oficial para saber cuál es la verdad sobre el test de Andres Ríos.