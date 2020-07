“Es más irresponsable tener a la gente esperando”, contestó “Telchi” a las acusaciones del COE de Belén

Como se contó en una nota reciente de El Aconquija, en la noche de ayer se viralizó un audio de Daniel “Telchi” Ríos, intendente de Belén, en el que contaba alegre que sus resultados del test de coronavirus fueron negativos. De inmediato salieron las autoridades del COE de Belén a responder que fue “irresponsable” al hacer tal comunicado, saltándose a la autoridad del Ministerio de Salud de Catamarca, a cargo de la Dra. Claudia Palladino. Ya que solo desde ese medio deben emitirse los comunicados.

Telchi aclaró hace instantes lo que pasó, desde su perspectiva, “No fue una información oficial de mi parte a la comunidad”, dijó en una entrevista con radio Belén. Explicó que: “En la segunda llamada en la que ya me confirmaron bien la situación, les dije que sí querían hacerlo público que lo hagan porque yo ya tenía la seguridad de haber hablado con la máxima autoridad en salud de la provincia. Hoy se va a saber si yo fui ‘irresponsable o ‘mentí’”.

A continuación criticó el hermetismo del COE de Belén, y lo comparó con los comité de Santa María o Andalgala que “al toque” dan la información. “Me quieren hacer quedar mal a mí pero la responsabilidad de informar es de ellos. Creo que los resultados están desde las 00:30 horas y hasta ahora no dijeron nada. Yo hablé con las autoridades provinciales, no deberían enojarse ni mucho menos”. Aseguró que habló con la ministra, no una sino dos veces. “Es más irresponsable tener a la gente esperando”, dijo contundente.

Controles en Belén

“Telchi” ya está trabajando y contó las medidas que están tomando en cuanto al control de camiones. Aclaró que no van a permitir que proveedores de otras provincias entren a la ciudad, pero “si es necesario, lo van a hacer en forma muy controlada, escoltada. Y solamente para aquellos comercios que tienen que hacer una descarga rápida, como un equipo de azúcar”. Siempre que la descarga no dure más de 20-25 minutos y sin conversar con nadie. Con aquellos camiones en tránsito que van por la ruta 40, trabajan lo más rápido posible para que pasen sin demoras.

Otra cosa importante, recalca “Telchi”, es que los comerciantes armen un protocolo de modo que protejan al chofer, a la familia del chofer y por ende al personal que trabaja dentro de los comercios. “Gracias a Dios no son muchos los choferes, rondan entre 10 y 11 los choferes que van a Córdoba o Tucumán a traer mercadería. Vamos a trabajar en hacer entender que tiene que ser un trabajo conjunto entre el municipio, las fuerzas de seguridad, del Hospital, y por supuesto los propietarios. Son las vías más posibles por donde se puede transmitir el virus”.