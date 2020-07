¡Fuerte denuncia! Están potencialmente contagiados de coronavirus y el personal sanitario no aparece

Hace una hora una periodista catamarqueña denunció a través de su Facebook la desopilante situación que está viviendo unos operarios catamarqueños. Anoche se enteraron que la abuela de uno de ellos dio positivo al test de coronavirus, por lo que esta persona estaría potencialmente infectada. Ingresó a trabajar a las 6 de la mañana del miércoles y a las 20 horas conoció la noticia de su abuela. Cumpliendo con su responsabilidad ciudadana, se mantuvo aislado junto a sus compañeros con los que tuvo contacto cercano. Pero hasta ahora no reciben respuestas.

Los operarios están custodiados por personal de la comisaria de San Isidro desde hace más de 12 horas, a la espera de la guardia de desinfección. Romina Gisselle Denett, quien denuncia, reflexionó: “Y Recuerdo que la sociedad debatía si estaba bien o mal recibir repatriados de otras provincias cuando en Catamarca gozamos de la suerte divina, pero gente no se dejen engañar. Catamarca no está preparada para enfrentar esta pandemia, desde el día que dio positivo el primer caso se observan lo mal que están actuando nuestras autoridades”.

Acusaciones contra el gobierno

Aclaró a su vez, que no su denuncia no tiene la intención generar caos. “Solo me interesa que todos se enteren que mientras el gobierno duerme, familias enteras convivimos con la desesperación de no saber si nuestros maridos, hijos, nietos amigos vuelven a casa después de pasar todo un día una noche trabajando”. Manifestó su repudio a los medios por “maquillar la realidad”. Y Cerró: “Puede que digan que soy una cipota pero la realidad es que si no saben organizar una conferencia de prensa menos van a poder organizar y darnos garantías”.

En una hora, el posteo de Giselle fue compartido más de 240 veces, tiene unas 100 reacciones e innumerables comentarios, entre los que se puede leer el repudio a los gobernantes. “Es una cagada Romi! Nos mienten como si fuéramos idiotas. No hay protección para la gente que está en riesgo. Y Jalil sale a decir que ‘hacemos las cosas bien’. Ya bastante demostraron los de C5N que sólo le interesa llenar sus arcas. El gobernador MIENTE. No está todo bien”, comentó Lucrecia Ceconello.